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KON-RAD prináša službu Vyklikaj a vyzdvihni: nákup si vyklikáte online a vyzdvihnete pripravený – bez čakania na meškajúceho kuriéra či zdĺhavého hľadania tovaru v predajni


Tagy: PR

Spoločnosť KON-RAD predstavuje pilotný projekt služby Vyklikaj a vyzdvihni pre maloobchodných zákazníkov. Spoločnosť KON-RAD, ...



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konrad_na sirku 676x507 3.6.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť KON-RAD predstavuje pilotný projekt služby Vyklikaj a vyzdvihni pre maloobchodných zákazníkov.


Spoločnosť KON-RAD, distribútor potravín a nápojov s viac ako 35-ročnou tradíciou, predstavuje pilotný projekt služby Vyklikaj a vyzdvihni pre maloobchodných zákazníkov. Kupujúci si vďaka nej môžu vybranú časť sortimentu pohodlne vyklikať online na webe a nákup si osobne vyzdvihnúť v odbernom mieste KON-RAD.

Vyklikajte si nákup


Celý proces je jednoduchý. Po registrácii, na ktorú postačujú základné osobné údaje, si zákazník zvolí odberné miesto KON-RAD na Zlatých pieskoch (Cesta na Senec 24, Bratislava), vyberie si produkty dostupné na osobný odber a po potvrdení objednávky si ich môže prísť vyzdvihnúť. Nič viac, nič menej.

"Chceme klientom priniesť ďalší pohodlný spôsob nákupu. Program Vyklikaj a vyzdvihni je určený pre všetkých, ktorí si chcú nákup pripraviť vopred, vybrať si tovar online a potom si poň jednoducho prísť. Stačí sa zaregistrovať, vybrať si, čo potrebujete, a prísť k nám do veľkoskladu na adrese Cesta na Senec 24," hovorí Peter Vanek, marketingový riaditeľ spoločnosti KON-RAD. Nová služba nadväzuje na dlhodobú snahu distribútora zjednodušovať zákazníkom nákup a šetriť im čas.

Vyklikaj a vyzdvihni je praktickým riešením najmä pre zákazníkov, ktorí si chcú tovar vybrať v pokoji, napríklad počas pracovného dňa alebo z domu, a nechcú strácať čas jeho hľadaním v predajni alebo čakaním na donášku.

Pilotný projekt s vybraným sortimentom


Služba Vyklikaj a vyzdvihni je aktuálne spustená ako pilotný projekt v segmente B2C. Časť sortimentu je počas tejto fázy ponúkaná v klasických maloobchodných baleniach a časť vo forme veľkoobchodných balení.

KON-RAD plánuje službu postupne rozširovať. Podľa záujmu bude zvyšovať počet v maloobchodných baleniach.

"Začíname jednoducho. V pilotnej fáze budeme službu testovať na vybranej časti sortimentu, doladíme procesy a postupne rozšírime tak, aby sme zákazníkom prinášali čo najväčší komfort a výber," dopĺňa Peter Vanek.

KON-RAD ponúka zákazníkom aj maloobchodný nákup bez registrácie v predajni Cash & Carry (Cesta na Senec 24, Bratislava), kde si môžu zakúpiť tovar vrátane chladeného a mrazeného sortimentu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KON-RAD prináša službu Vyklikaj a vyzdvihni: nákup si vyklikáte online a vyzdvihnete pripravený – bez čakania na meškajúceho kuriéra či zdĺhavého hľadania tovaru v predajni © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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