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03. júna 2026

Meta uspela na súde v spore o Marketplace, prehrala však v prípade Messengeru


Tagy: digitálne trhy rozhodnutie súdu technologické spoločnosti

Americký technologický gigant dosiahol čiastočné víťazstvo v právnom teste právomocí Bruselu regulovať veľké platformy. Americká technologická spoločnosť



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meta_results_53459 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Americký technologický gigant dosiahol čiastočné víťazstvo v právnom teste právomocí Bruselu regulovať veľké platformy.

Americká technologická spoločnosť Meta v stredu čiastočne uspela v spore s Európskou úniou (EÚ) o reguláciu svojich služieb podľa európskeho zákona o digitálnych trhoch (DMA).


Všeobecný súd Európskej únie rozhodol, že Brusel musí zrušiť označenie platformy Facebook Marketplace za takzvaného „strážcu prístupu“ (gatekeeper).


Meta tým dosiahla zmiernenie regulačných povinností pre túto službu. Súd však zamietol podobnú žalobu týkajúcu sa komunikačnej služby Messenger.



Argumenty nepomohli


Meta argumentovala, že Marketplace aj Messenger sú iba rozšírením sociálnej siete Facebook a nemali by podliehať samostatným prísnym pravidlám určeným pre dominantné digitálne platformy.


„Všeobecný súd Európskej únie dnes svojím rozsudkom ruší rozhodnutie označujúce spoločnosť Meta za strážcu prístupu v prípade Marketplace, pričom označenie pre komunikačnú službu Messenger zostáva zachované,“ uviedol luxemburský súd vo vyhlásení.



Hlavný nástroj


Zákon o digitálnych trhoch patrí medzi hlavné nástroje Európskej únie na reguláciu veľkých technologických spoločností.


Označenie za „strážcu prístupu“ znamená prísnejšie pravidlá týkajúce sa hospodárskej súťaže, ochrany používateľov a prístupu konkurencie na digitálny trh.



Prísny dohľad


Európska únia v posledných rokoch výrazne sprísnila dohľad nad technologickými gigantmi vrátane spoločností Meta, Google, Apple či Amazon.


Brusel tvrdí, že cieľom nových pravidiel je obmedziť dominantné postavenie veľkých platforiem a zabezpečiť férovejšie podmienky na digitálnom trhu.




Zdroj: SITA.sk - Meta uspela na súde v spore o Marketplace, prehrala však v prípade Messengeru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: digitálne trhy rozhodnutie súdu technologické spoločnosti
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