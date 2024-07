Konanie vlády viac pripomína Kocúrkovo než riadnu správu krajiny, tvrdí predseda KDH Majerský

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.7.2024 (SITA.sk) - Európska komisia avizuje ďalší problém pri trestných kódexoch, konkrétne v oblasti práva podozrivých a obvinených, najmä práva na obhajobu. Uviedol Milan Majerský , predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s dodatkom, že konanie vlády SR viac pripomína Kocúrkovo než riadnu správu krajiny.„Čaká nás ďalšia oprava novely, novely, novely, novely trestného zákona?“ opýtal sa Majerský a doplnil, že na zlú novelu doplácajú občania aj firmy na Slovensku.„Očakávam, že môžu nastať dva scenáre. Buď sa bude musieť novela opäť raz zrýchlene opravovať, alebo vláda pôjde do niekoľkomesačného sporu s Európskou komisiou, na konci ktorého bude musieť vláda trestnú novelu zrýchlene opravovať. Mám pocit, že obidva scenáre hraničia s poškodzovaním dobrého mena SR v zahraničí a vláda SR by mala vyvodiť zodpovednosť za nezvládnutý proces zmeny trestného zákona,“ konštatoval Majerský.Ako predseda KDH povedal, kresťanskí demokrati dlhodobo upozorňujú na zrýchlený proces schvaľovania dôležitých zákonov, ktorý prináša viac škody ako úžitku. „A preto chceme väčšiu ochranu riadneho prijímania legislatívy v parlamente presadiť aj do Ústavy SR, čo je jednou z našich priorít," uzavrel Majerský.