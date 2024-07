Európska komisia sa obrátila na súdny dvor, Česko a Maďarsko nesprávne transponovali smernicu o práve na obhajcu

Potrebné opatrenia

Česko a Maďarsko

25.7.2024 (SITA.sk) - Európska komisia sa rozhodla postúpiť Česko a Maďarsko Súdnemu dvoru Európskej únie (EÚ) za nesprávne transponovanie smernice o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu pri zatknutí do ich vnútroštátnych zákonov.V súvislosti s touto legislatívou tiež Slovensku poslala odôvodnené stanovisko, na ktoré musí Bratislava reagovať do dvoch mesiacov a prijať potrebné opatrenia, inak aj tento prípad skončí na súde. Komisia o tom informovala na svojej webstránke.Smernicu mali členské štáty EÚ preniesť v rámci procesného práva do svojich zákonov do 27. novembra 2016.V prípade Česka eurokomisia tvrdí, že jedno z ustanovení smernice týkajúce sa možných výnimiek z práva na prístup k advokátovi nebolo správne transponované do vnútroštátneho práva.Maďarsko podľa Komisie stále nedostatočne transponovalo smernicu, a to konkrétne v prípade výnimky z práva na prístup k advokátovi z dôvodu vyšetrovacích potrieb a vzdania sa práva na prístup k advokátovi.