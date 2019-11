Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére dosahujú nové rekordy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. novembra (TASR) - Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére opäť dosiahli rekordnú úroveň. Upozornila na to v pondelok belgická televízna stanica RTBF na základe najnovšej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ktorá sa zakladá na meraní a zhromažďovaní údajov z 53 krajín sveta.WMO je špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov a má sídlo v Ženeve. Jej merania naznačili, že koncentrácia CO2 v celosvetovom meradle v roku 2018 dosiahla 407,8 milióntin (častíc na jeden milión, ppm) v porovnaní so 405,5 ppm v roku 2017.uvádza sa v správe WMO.Podľa tohto dokumentu bolo zvýšenie koncentrácií skleníkových plynov od roku 2017 do roku 2018 veľmi podobné zvýšeniu pozorovanému od roku 2016 do roku 2017 a tesne nad priemerom za údajmi sledovanými za posledných desať rokov. Symbolický prah 400 ppm bol dosiahnutý v roku 2015.WMO upozornila, že CO2 pretrváva po celé stáročia v atmosfére a ešte dlhšie v oceánoch. Od roku 1990 sa zosilňuje tzv. radiačná sila spôsobená skleníkovými plynmi v atmosfére, pričom platí, že to vedie k ohrievaniu planetárneho systému: prijíma sa viac energie, než sa vyžaruje.uviedol v správe pre médiá generálny tajomník WMO Petteri Taalas. Upozornil, že záväzky z Paríža treba zaviesť do praxe aTaalas v tejto súvislosti upozornil, že naposledy mala Zem porovnateľný obsah CO2 pred tromi až piatimi miliónmi rokov. V tom čase bola teplota o dva až tri stupne vyššia ako v súčasnosti a hladina morí bola o 10-20 metrov vyššia voči terajšiemu stavu.Ďalším záverom správy WMO je, že ak zostanú klimatické ambície štátov nezmenené, množstvo plynu uvoľneného do atmosféry sa do roku 2030 nezníži.a) Oxid uhličitý s nameranou rekordnou koncentráciou 407,8 ppm predstavuje 147-percentné navýšenie voči stavu z predindustriálnej éry (rok 1750).b) Atmosférický metán dosiahol nový vrchol v roku 2018, konkrétne 1869 častíc na miliardu (ppb), čo je 259-percentné navýšenie voči predindustriálnej úrovni.c) Namerané hodnoty oxidu dusného v atmosfére boli v roku 2018 na úrovni 331,1 ppb, čiže o 123 percent viac než v roku 1750. Pri emisiách oxidu dusného platí, že za 40 percent z nich môže ľudská činnosť - spaľovanie biomasy, používanie hnojív a rôzne priemyselné procesy. Oxid dusný má zároveň ničivý vplyv na stratosférickú ozónovú vrstvu, ktorá planétu chráni pred ultrafialovým žiarením vyžarovaným slnkom.