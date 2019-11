NKÚ hodnotí návrh štátneho rozpočtu pesimisticky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. novembra (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR hodnotí návrh štátneho rozpočtu na rok 2020 pesimisticky. Riziká vidí v oblasti daňových príjmov. Viaceré legislatívne zmeny, ktoré nie sú v rozpočte vyčíslené, totiž podľa úradu znížia príjmy ešte viac, ako sa uvádza v návrhu. Množstvo rizík vníma aj vo výdavkoch. NKÚ zaslal svoje stanovisko aj Národnej rade (NR) SR. Predseda úradu Karol Mitrík v pondelok predloží stanovisko k návrhu rozpočtu aj parlamentnému finančnému výboru.Výdavková oblasť rozpočtu podľa NKÚ nie je podložená analýzami zdôvodňujúcimi potreby a účel použitia.podotkol úrad.V roku 2020 bude musieť vláda podľa NKÚ pozorne sledovať čerpanie európskych fondov, keďže z jedenástich operačných programov pre roky 2014 – 2020 bolo doposiaľ vyčerpaných len 3,5 miliardy eur, čo je štvrtina zo všetkých zdrojov alokovaných Európskou úniou pre SR.Úrad konštatuje, že štát a inštitúcie verejnej správy budú v roku 2020 hospodáriť so sumou 38,866 miliardy eur, čo je takmer o 1,65 miliardy eur vyššia suma ako v roku 2019. Výdavky verejných inštitúcií prevýšia ich príjmy a hrubý dlh sa tak zvýši o 800 miliónov eur na 45,9 miliardy eur.dodal úrad.NKÚ zároveň upozorňuje na potrebu transparentnejšieho štátneho rozpočtu, ktorý na základe analýz jasne definuje priority štátu. Podľa úradu musí ponúkať pohľad na to, akú skutočnú pridanú hodnotu v sebe jednotlivé čísla skrývajú, do akých prioritných oblastí verejných politík tečú verejné a európske zdroje. Zdôraznil potrebu dodržiavania pravidiel programového rozpočtu, ktoré vychádzajú z merateľných ukazovateľov, dlhodobých stratégií a analýz.Viazanie verejných financií na merateľné ukazovatele, národné či medzinárodné strategické ciele je podľa NKÚ vysoko formálne. Vyzýva preto zodpovedné ministerstvá na posilnenie tohto rozpočtového nástroja aj na zodpovedné plánovanie a dodržiavanie plánov.Stanovisko NKÚ okrem iného poukazuje na riziká financovania deklarovaných priorít, ku ktorým patrí aj vzdelávanie.uviedol úrad. Súčasne dodal, že v roku 2020 sa podpora vzdelávania dostane na úroveň 4,2 % z HDP, čo je rovnaká hodnota, ako bola ešte v roku 2010. Slovensko sa tak dostáva pod priemer EÚ, ktorý bol v roku 2017 na úrovni 4,6 %.V oblasti zdravotníctva vidí úrad priestor na zefektívnenie napríklad v liekovej politike a ambulantnej starostlivosti. V ambulantnej starostlivosti rast hodnoty za peniaze podľa NKÚ brzdí podhodnotená primárna starostlivosť, ktorá sa prejavuje nízkymi počtami a vysokým priemerným vekom všeobecných lekárov.podotkol úrad.Slovenské hospodárstvo navyše podľa predsedu NKÚ do veľkej miery ovplyvňuje vonkajšie prostredie. Upozornil, že z toho dôvodu napríklad spomalenie nemeckého hospodárstva, pretrvávajúce obchodné spory medzi USA a Čínou môžu negatívne ovplyvniť vývoj štátneho rozpočtu, pričom toto riziko je možné znížiť podporou domáceho priemyslu.podotkol Mitrík.Podľa jeho slov sa dá očakávať, že problémy na európskych aj svetových trhoch sa premietnu do spomalenia rastu slovenskej ekonomiky. Predpokladá sa, že domáci rast sa dostane len mierne nad 2 % HDP a rizikom pre verejný rozpočet je tiež stagnácia na slovenskom trhu práce.zdôraznil predseda NKÚ.