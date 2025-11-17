Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Meniny má Klaudia
Koncept nonstop predajní COOP Jednota 24/7 expanduje na východ Slovenska


Miestne spotrebné družstvo slávnostne spustilo svoju prvú automatizovanú prevádzku na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Obľúbená predajňa s výbornou dostupnosťou teraz svojim zákazníkom ...



slavnostne otvorenie cj 24_7 v presove 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Miestne spotrebné družstvo slávnostne spustilo svoju prvú automatizovanú prevádzku na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Obľúbená predajňa s výbornou dostupnosťou teraz svojim zákazníkom prináša ešte väčší komfort, flexibilitu a slobodu pri nakupovaní – kedykoľvek počas dňa aj noci.


Moderný formát v mestskej lokalite


Potraviny COOP Jednota na Vansovej ulici, ktoré prevádzkuje COOP Jednota Prešov, patria medzi rušnejšie predajne s neustálym pohybom zákazníkov počas celého dňa. Obyvatelia sídliska Sekčov tu oceňujú nielen výhodné akcie a pravidelné letákové ponuky, ale aj praktické extra finančné služby, ako napríklad dobíjanie kreditu či výber hotovosti priamo pri pokladni, ktoré im šetria čas. Predajňa dlhodobo spolupracuje s viacerými lokálnymi dodávateľmi mäsových, pekárenských a mliečnych výrobkov. Zákazníkom tak ponúka možnosť siahnuť po produktoch z regiónu, ktoré poznajú a dôverujú im. Pravidelne sa tu konajú aj ochutnávky, vďaka ktorým môžu zákazníci objaviť kvalitu ďalších regionálnych potravín.

V rámci príprav na spustenie režimu 24/7 prešla prevádzka kompletnou modernizáciou. Získala nový vstupný systém, samoobslužné pokladne a prehľadnejšie regálové usporiadanie. "Otvorenie prvej predajne COOP Jednota 24/7 na východnom Slovensku vnímame ako dôležitý míľnik. Týmto krokom reagujeme na meniace sa potreby našich zákazníkov a zároveň rozširujeme dostupnosť našich služieb aj mimo bežných otváracích hodín. Chceme prinášať inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú každodenný život ľudí, a zároveň zachovávajú hodnoty tradičného slovenského obchodu – blízkosť, dôveru a čerstvosť," uvádza Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.

Bez obmedzení, s ľudským prístupom


Zmodernizovaná predajňa v Prešove bude, tak ako všetky doterajšie prevádzky COOP Jednota 24/7, fungovať v hybridnom režime. Počas pracovných dní a sobotných dopoludní bude na predajni prítomný personál. Po odchode obsluhy sa predajňa automaticky prepne do automatizovaného režimu. Zákazníci môžu vstúpiť dnu a uskutočniť nákup samoobslužne prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub. V nej sa stačí jednoducho zaregistrovať a overiť svoju totožnosť, následne si vygenerovať QR kód, ktorý slúži na vstup do predajne. Nákup je jednoduchý a platba prebieha bezhotovostne – zákazník si tovar sám naskenuje a zaplatí kartou, mobilom alebo hodinkami. Z predajne odíde rovnakým spôsobom, opäť pomocou QR kódu z aplikácie.

Aj v čase, keď na predajni nie je obsluha, je prevádzka pod vzdialeným dohľadom strážnej služby, ktorá v prípade potreby dokáže so zákazníkom komunikovať pomocou audiokomunikátora. Vďaka tomuto systému zostáva obchod bezpečný a zároveň dostupný všetkým, ktorí uprednostňujú pohodlný, rýchly a bezkontaktný nákup.

"Projekt 24/7 sa ukazuje ako obojstranne výhodný – pre zákazníkov aj pre personál. Ľudia nemusia plánovať nákupy a majú čerstvé potraviny dostupné presne vtedy, keď ich potrebujú. Zároveň systém odbremeňuje zamestnancov, ktorí majú viac priestoru na oddych, najmä počas víkendov. Tento model je príkladom, ako môžu technológie pomáhať a nie nahrádzať ľudí," skonštatoval Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

"Spustenie automatizovanej predajne v Prešove vnímame ako pilotné riešenie pre mestské prostredie, na ktorom chceme overiť možnosti ďalšieho rozširovania konceptu 24/7 aj do iných lokalít. Veríme, že tento formát si získa obľubu aj medzi našimi vernými zákazníkmi a stane sa inšpiráciou pre ďalší rozvoj moderných foriem predaja v našom regióne," dopĺňa Štefan Bujňák.

Spolupráca, ktorá posúva región vpred


Koncept COOP Jednota 24/7 sa realizuje v úzkej spolupráci so spoločnosťou Mastercard, ktorá prináša riešenia pre bezhotovostné a bezpečné platby. "Technológie menia spôsob, akým nakupujeme – prinášajú jednoduchosť, rýchlosť a pohodlie. V spolupráci s COOP Jednota Slovensko prinášame digitalizáciu aj tam, kde ešte donedávna nebola samozrejmosťou. Otvorenie prvej automatizovanej nonstop predajne na východnom Slovensku je ďalším krokom k modernejšiemu a dostupnejšiemu nakupovaniu pre ľudí aj v regiónoch," hovorí Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Aktuálne sa na Slovensku nachádza 25 predajní COOP Jednota 24/7. Viac sa o nich dočítate na stránke https://coop.sk/sk/24-7.

Zdroj: SITA.sk - Koncept nonstop predajní COOP Jednota 24/7 expanduje na východ Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

