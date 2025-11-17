Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 17.11.2025
17. novembra 2025

Europoslanec Blaha 17. november neoslavuje, všetkým „slniečkarom“ poslal odkaz z Ruska – VIDEO


Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) 17. november neoslavuje, všetkým „slniečkarom“ poslal odkaz. Politik zverejnil na ...



65e9a695d3a2c006744340 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) 17. november neoslavuje, všetkým „slniečkarom“ poslal odkaz. Politik zverejnil na sociálnej sieti video z Ruska, kde ozrejmil svoje dôvody.


Liberálny majdan v roku 89 nám zobral národnú suverenitu aj sociálne istoty. Spravili z nás otrokov vo vlastnej krajine a dnes nás ešte aj ženú do vojny. A ešte aj ohlupujú nevzdelanú mládež, aby šírila vulgárnu nenávisť a neoliberálny dogmatizmus. Však život ich naučí," napísal v sprievodnom statuse k videu.

Poslal odkaz z Ruska


Následne socializmus označil za lepší systém ako kapitalizmus. Podotkol, že ide o jeho kvalifikovaný názor a položil otázku, či ho dokážu veľkí „demokrati“ rešpektovať, alebo či sa o „ich pravde“ nediskutuje (úvodzovky pri daných výrazoch použil v statuse Blaha - pozn. SITA).

Srdečné revolučné pozdravy z Leninovho námestia v Soči a nezabudnite, decká - učiť sa, učiť sa, učiť sa," uzavrel status.

Blaha Nežnú revolúciu neoslavuje


Vo videu „slniečkarom“ na Slovensku, ktorí oslavujú 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, adresoval slová V. I. Lenina „učiť sa, učiť sa, učiť sa“.

Keby ste niečo vedeli o histórii, ekonomike či geopolitike, nikdy by ste nemohli tárať tie vaše frázy o slobode a demokracii," povedal europoslanec vo videu. Dodal, že on takzvanú Nežnú revolúciu neoslavuje, podľa jeho slov „rovnako ako milióny Slovákov" považuje „prevrat z roku 89 za liberálny majdan“. Ten nám podľa Blahu zobral národnú suverenitu aj sociálne istoty.

Ľudia chceli lepší, demokratickejší socializmus, nie karpatský neoliberálny kapitalizmus,“ myslí si politik.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spomenul Lipšica, Matoviča a Naďa


Tí, ktorí dnes hovoria o slobode podľa neho nemajú problém s vyhadzovaním robotníkov z práce „iba za to, že nesúhlasia s LGBTI ideológiou“ (ide o narážku na prípad istého bratislavského závodu, ktorý prepustil zamestnanca, ktorý zvesil dúhovú vlajku, Blaha sa v danom prípade osobne angažoval - pozn. SITA), alebo „vyhadzovať z práce učiteľov, ktorí si vážia Gustáva Husáka a hrdinov SNP“ (narážka na prípad učiteľa, na ktorý Blaha tiež upozorňoval, pedagóg ho mal kontaktovať s tým, že v triede vyvesil Husákov portrét s tým, že si ho váži ako postavu SNP, za to mal čeliť šikane a hrozbe prepustenia - pozn. SITA).

Blaha tvrdí, že títo ľudia prenasledujú ľudí s iným názorom, a „ani Urválek sa nechytá na monštrá ako Lipšic, Matovič či Naď" (Josef Urválek bol komunistický prokurátor a neskôr sudca, ktorý figuroval v politických procesoch z 50. rokov - pozn. SITA).

Podľa Blahu sa naplnili varovania komunistov


Blaha pripustil, že socializmus mal svoje chyby, ľuďom ale podľa jeho názoru priniesol pokojný život, istotu práce a bývania a nemuseli sa zadlžovať na celý život a štát sa staral o ich sociálne práva. Podľa europoslanca tiež nebolo „feťákov a más migrantov“ a bol poriadok. Prízvukoval, že je hrdý ľavičiar a verí, že socializmus je lepší systém ako kapitalizmus.

Chcem poďakovať všetkým dobrým komunistom, našim starým mamám a starým otcom za to, čo všetko vybudovali po vojne," uviedol, menujúc školy a škôlky, nemocnice a cesty či fabriky, ale aj poľnohospodársku sebestačnosť a silný priemysel.

A hlavne, všetko to bolo naše," akcentoval. Dodal, že „po roku 1989 zlodeji, ktorí si hovorili demokrati, všetko rozkradli a odovzdali zahraničným západným korporáciám a koncernom". Vo videu počas tejto časti videa vidno na pozadí snímku bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu a bývalého ministra financií Ivana Mikloša. Podľa Blahu sa naplnili varovania komunistov z roku 1989, že sme sa stali otrokmi vo vlastnej krajine.

Poďakoval sa Rusom za oslobodenie


A teraz nám chcú zobrať aj to najcennejšie, mier," tvrdil ďalej vo videu Blaha s tým, že by chceli, aby sme nenávideli Rusov, ktorí nás spolu s ďalšími národmi Sovietskeho zväzu oslobodzovali od fašizmu.

Nešpecifikoval o koho konkrétne ide, vo videu ale vidno snímku predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Jediný kontext, v ktorom Blaha oslavuje 17. november, je podľa jeho vyjadrenia pôvodný protifašistický odkaz tohto sviatku, poukázal pri tom na udalosti z roku 1939.

My Rusom ďakujeme za naše oslobodenie a vždy si budeme ctiť historickú pravdu," uviedol. Zdôraznil tiež, že v Rusku nebúrajú historické sochy, poukázal na sochu V. I. Lenina, pred ktorou počas natáčania videa stál. Lenin podľa Blahových slov založil štát, pred ktorým sa triasol celý kapitalistický západ.

Na záver vyzdvihol socializmus


Ďalej vyzdvihol, že komunisti z upadajúcej mocnosti vybudovali superveľmoc, ktorá porazila nacizmus. „Nadviažme na to dobré, čo priniesol socializmus. Chceme mier, sociálnu spravodlivosť, chceme poriadok a dobré vzťahy s Ruskou federáciou," tvrdil slovenský europoslanec.

Chceme podľa neho aj slobodu, no nie liberálnu či neoliberálnu slobodu, ktorá je podľa jeho názoru len slobodou pre kapitál, ani „perverznú, takzvanú progresívnu slobodu, ktorá je slobodou pre sexuálne menšiny na úkor väčšiny". „Nech žije socializmus. Venceremos, priatelia," uzavrel politik video.



Zdroj: SITA.sk - Europoslanec Blaha 17. november neoslavuje, všetkým „slniečkarom“ poslal odkaz z Ruska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

