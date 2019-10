Koncern EDF opäť zvýšil náklady na moderný reaktor vo Flamanville

Na snímke francúzska jadrová elektráreň vo Flamanville. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Flamanville 9. októbra (TASR) - Francúzsky energetický koncern EDF opäť zvýšil náklady na svoj dlhodobo problémový kľúčový jadrový projekt vo Flamanville. Takisto potvrdil odklad spustenia prevádzky nového reaktora pre problémy so zvarmi.EDF zvýšil odhadované náklady o 1,5 miliardy eur na 12,4 miliardy eur. Náklady na výstavbu reaktora vzrástli už viackrát a aktuálne sú štvornásobné v porovnaní s pôvodnou cenovkou.Koncern takisto už viackrát posunul spustenie prevádzky. Aktuálne je stanovené na koniec roka 2022. To EDF oznámil už v lete.Výstavba moderného reaktora novej generácie vo Flamanville mala pôvodne stáť 3,3 miliardy eur a do prevádzky sa mal dostať v roku 2012.