Koncern Total plánuje predaj aktív v Severnom mori za 1,5 mld. USD

Londýn 14. júla (TASR) - Francúzska ropná spoločnosť Total plánuje predať tretinu zo svojho podielu v ložisku plynu Laggan Tormore a spolu s ním aj ďalšie aktíva v britskej oblasti Severného mora. Total očakáva, že predaj mu vynesie okolo 1,5 miliardy USD (1,29 miliardy eur). Uviedlo to tento týždeň niekoľko zdrojov z ropného sektora.Agentúra Reuters informovala, že predaj bude okrem podielu v ložisku Laggan Tormore zahrňovať aj podiely v niekoľkých menších ložiskách, ktoré Total prevzal ako súčasť dohody z roku 2017 o kúpe Maersk Oil, divízie ropy a plynu dánskeho koncernu A. P. Moller-Maersk. Kontrakt dokončili v marci tohto roka. K ložiskám patria Golden Eagle, v ktorom Total teraz vlastní 32-% podiel, ako aj ložiská Dumbarton (30 %), Bruce (43 %) a Keith (25 %).Plánovaný predaj zo strany Totalu je súčasťou rozsiahlejšej výmeny pozícií, čo sa týka energetických aktív v Severnom mori. Hráči, ktorí na tomto trhu pôsobia dlhší čas, sa postupne snažia zbaviť starších ložísk s klesajúcou produkciou, zatiaľ čo nové, menšie spoločnosti veria, že sú schopné "vytlačiť" z týchto ložísk viac.Podobne ako Total sa chce niektorých aktív v Severnom mori zbaviť aj americký ropný koncern Chevron. Minulý týždeň uviedol, že plánuje predaj ložísk v strednej oblasti Severného mora. Rovnako aj firmy Royal Dutch Shell a BP v posledných rokoch predali v Severnom mori veľký počet ložísk.V prípade ložiska plynu Laggan Tormore, v ktorom Total momentálne kontroluje 60-% podiel, by predaj nemal byť problémom. Ťažšie to ale bude v prípade plánovaného predaja podielov v ložiskách Bruce a Keith.Určité podiely v týchto ložiskách kúpila totiž minulý rok od firmy BP spoločnosť Serica Energy. Spolu s nimi prevzala od BP aj podiel v ložisku Rhum, ktoré so spomínanými ložiskami susedí. Práve v jeho prípade teraz Serica Energy čaká na výnimku americkej vlády na prevádzku, nakoľko 50-% podiel v ložisku Rhum vlastní iránska ropná spoločnosť. Washington pritom voči Iránu pripravuje opätovné zavedenie sankcií. Ak USA výnimku na ťažbu z ložiska Rhum nedajú, ložiská Keith a Bruce už také zaujímavé nebudú.