PANIKA V OBLAKOCH: V lietadle do Zadaru klesol tlak, ošetrili 33 ľudí

Berlín 14. júla (TASR) - Desiatky pasažierov leteckej spoločnosti Ryanair prepustili v sobotu ráno z nemocnice, kde ich ošetrovali pre žalúdočnú nevoľnosť po tom, čo lietadlo s nimi muselo neplánovane pristáť v Nemecku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Pilot letu z írskej metropoly Dublin do chorvátskeho prímorského mesta Zadar sa rozhodol v piatok večer pristáť na medzinárodnom letisku Frankfurt-Hahn, keďže klesol tlak v kabíne.Nemecká polícia uviedla, že 33 zo 189 cestujúcich na palube stroja sa sťažovalo na bolesti hlavy, bolesť v ušiach a žalúdočnú nevoľnosť, preto ich odviezli do neďalekej nemocnice. Všetci boli schopní v sobotu ráno zo zdravotníckeho zariadenia odísť a pokračovať v ceste do cieľa.Cestujúcich má podľa plánu dopraviť v sobotu do Chorvátska náhradné lietadlo.