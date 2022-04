Koncert opernej osobnosti – tenoristu Štefana Margitu a jeho hostí

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Opera Slovenského národného divadla pozýva na výnimočný koncert slovenského tenoristu svetového renoméa jeho hostí, sopranistkya dirigenta, ktorý sa so sprievodom orchestra Opery SND uskutočnív novej budove SND v Bratislave."Od chvíle, keď otvorí ústa a začujete jeho spev, dotkne sa vášho srdca," uviedol kritik v Deutschlandfunk po vystúpení Štefana Margitu v Berlíne, kde v opere Leoša Janáčka Jenůfa stvárnil postavu Lacu.Štefan Margita – meno slovenského tenoristu, ktoré rezonuje od Metropolitnej opery v New Yorku cez milánsku La Scalu či londýnsku Covent Garden na ďalších najprestížnejších svetových operných scénach. V súčasnosti patrí k vyhľadávaným interpretom diel Leoša Janáčka a zahraniční kritici ho považujú za vôbec jedného z najlepších predstaviteľov úlohy poloboha ohňa Logeho z Wagnerovej opery Zlato Rýna. Touto úlohou, v ktorej naplno uplatňuje šírku svojho speváckeho majstrovstva i hereckého talentu, si získal svetové renomé.Štefan Margita spolupracuje s významnými režisérmi a dirigentmi svetovej špičky, spomeňm aspoň Jiřiho Bělohlávka, Pierra Bouleza, Simona Rattla, Fabia Luisiho, Kenta Nagana, Daniela Barenboima, Semyona Bychkova, Antonia Pappana či Daniele Gattiho.Rodák z Košíc začal svoju kariéru v Štátnej opere v rodnom meste. V roku 1986 zvíťazil na súťaži medzinárodného festivalu Pražská jar a vzápätí sa stal sólistom Opery Národného divadla v Prahe. Mal šťastie, jeho talent si všimol a oceňoval Zdeněk Košler, ktorý – ako často umelec spomína – si ho zobral "pod svoje krídla". Na jeho odporúčanie sa začal venovať Mozartovi a českej tvorbe. Zaujímavý umelcov tenor umožnil, že Margita s postupným rozširovaním svojho repertoáru veľmi rýchlo evidoval mnoho pozvaní na zahraničné hosťovania a doteraz si rád užíva, ako hovorí, najkrajšiu "melódiu", ktorá bola kedy skomponovaná, a to potlesk vďačného publika.V Česku absolvuje Štefan Margita momentálne množstvo koncertov promujúc svoj album šansónov s názovom Intimity, ktoré mu skomponoval spevák a skladateľ Michal Kindl. Umelec účinkoval v Bratislave naposledy s Národným divadlom Praha v rámci festivalu Eurokontext v máji 2016 a oslovil svojím mimoriadnym výkonom v Janáčkovej opere Z mŕtveho domu.zaznejú v novej budove SND ukážky z operných, operetných i muzikálových diel. Koncert otvorí Mozart so svojím Donom Giovannim, nebude chýbať Čajkovského Eugen Onegin, ale ani známe árie z menej uvádzaných opier, napríklad Cileova Arlézanka, známa ária z Gershwinovej opery Porgy a Bess a z operetných autorov Lehár, Kálmán a Dusík.Aj na tento koncert sa vzťahuje pozvanie SND v rámci kampanektorá upriamujúc pozornosť na duševné zdravie podporou umenia ponúkana vstupenky zakúpené v pokladnici SND na všetky predstavenia uvádzané v apríli.Informačný servis