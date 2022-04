Putin obvinil „nepriateľské štáty“ z ničenia arktických dodávateľských reťazcov, vyčítal im aj spoluprácu s Ruskom

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil tzv. nepriateľské štáty, že ničia dodávateľské reťazce v arktickej oblasti. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to počas virtuálneho stretnutia, ktorého cieľom bolo prediskutovať ekonomické a rozvojové otázky na ruských arktických územiach a na námorných trasách v Severnom ľadovom oceáne.Šéf Kremľa sa vo svojich vyjadreniach nezmienil o situácii na Ukrajine, ale povedal, že západné krajiny odmietli „normálne spolupracovať s Ruskom“, vrátane energetického sektora, a poškodilo to štáty v Európe i USA. Dodal, že tieto „nepriateľské štáty“ ničia dodávateľské reťazce v Arktíde.Putin vyhlásil, že síce utrpelo aj Rusko, ale vďaka tejto situácii sa otvorili „nové možnosti“ a Moskva môže posielať energetické zdroje do krajín, kde sú „naozaj potrebné“.Spolupráca Ruska s ostatnými krajinami Arktickej rady - Kanadou, Dánskom, Fínskom, Švédskom, Nórskom, Islandom a USA - bola od začiatku vojny na Ukrajine do značnej miery prerušená. Arktická rada je medzivládna organizácia zameraná na problematiku Arktídy vrátane ťažby prírodných zdrojov, využiteľnosť dopravy a arktické domorodé obyvateľstvo.