Utorok 28.10.2025
Denník - Správy
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
28. októbra 2025
Koncert pre všímavých 2025 s Petrom Lipom, Sendreiovcami, Meowlau x Val, Už jsme doma, Samo Benko Orchestra, Punkinsonom a Kristie Kardio
V pondelok, 17. novembra, v deň výročia začiatku Nežnej revolúcie, sa uskutoční podujatie pre všetkých, ktorí si všimli november 1989.
Koncert pre všímavých, ktorý tradične už od roku 2006 organizuje festival Pohoda, sa aj tento rok bude konať v priestoroch bratislavského klubu PINK WHALE. K medzinárodnému dňu študentstva si organizátori pripravili zľavnené vstupné pre študentov, študentky, učiteľov a učiteľky.
Na dvoch pódiách vystúpia výnimočné mená slovenskej aj českej hudobnej scény. Predstaví sa najvýznamnejšia osobnosť slovenského jazzu, Peter Lipa, spoločene aj s kapelou, ako aj legendárna česká avantgardná rocková skupina Už jsme doma. Autentický folklór plný živelnosti, rýchlych virtuóznych ozdôb a bohatých rómskych harmónií prinesú Sendreiovci. Návštevníčky a návštevníci sa môžu tešiť aj na ženské drumnbass&popové duo Meowlau x Val, energický jazz-fusion projekt Samo Benko Orchestra, či zmes rapu, drum&bassu, techna, elektroniky a punku v podaní Punkinson. Podujatie svojím DJ setom uzavrie Kristie Kardio.
“Nežná revolúcia znamenala zásadnú pozitívnu zmenu pre celú spoločnosť, samozrejme vrátane umenia. Každý, kto si váži slobodu a dopraje ju aj ostatným, si musel tento sviatok všimnúť... Máme čo oslavovať a veríme, že si hodnoty novembra ochránime, veď okrem iného znamenajú našu príslušnosť k demokratickým európskym krajinám. Aj preto organizujeme Koncert pre všímavých, umeleckú oslavu Nežnej revolúcie,” povedal o podujatí Michal Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda.
Lístky na Koncert pre všímavých sa predávajú cez sieť TicketLIVE. Prvých sto lístkov v predpredaji je za symbolickú sumu 17 eur. Držitelia a držiteľky kariet ISIC a ITIC majú vstupné za zvýhodnenú cenu 15 eur.
Podujatie je podporené z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Partnermi podujatia sú Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a BKIS.
