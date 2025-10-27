|
27. októbra 2025
Knižný veľtrh Bibliotéka sa tento rok neuskutoční, vydavateľstvo Torden hovorí o ideologickom spore
Tento rok sa dvojica veľtrhov Bibliotéka/Pedagogika neuskutoční. Na svojom webe to potvrdila Incheba Expo Bratislava s tým, že situácia nastala napriek značnému úsiliu z ich ...
27.10.2025 (SITA.sk) - Tento rok sa dvojica veľtrhov Bibliotéka/Pedagogika neuskutoční. Na svojom webe to potvrdila Incheba Expo Bratislava s tým, že situácia nastala napriek značnému úsiliu z ich strany. Ako ďalej uviedli, k danému rozhodnutiu dospeli po dôkladnom zvážení situácie a zhodnotení potenciálnych prínosov a rizík.
„Na prípravu kvalitného knižného veľtrhu je potrebný záujem oboch participujúcich strán, teda nielen snaha organizátora, ale aj záujem samotných vystavovateľov. Žiaľ, aktuálny počet, knižné a tematické zameranie prihlásených vystavovateľov, ako aj rozsah sprievodných programov by nedokázali zachovať vysokú úroveň Bibliotéky a splniť očakávania širokej a odbornej verejnosti,“ uviedli z Incheby.
Zdôraznili tiež, že napriek tomuto rozhodnutiu už v súčasnosti intenzívne pracujú na tom, aby v budúcom roku pripravili rozsiahly, zaujímavý a pestrý knižný veľtrh, ktorý bude jednak dôstojným pokračovaním tradície, zároveň ale prinesie novinky a vylepšenia v oblasti sprievodných programov, poskytovaných službách aj obnovy infraštruktúry výstavných hál.
„V spolupráci s našimi partnermi chceme transformovať Bibliotéku na knižný festival, ktorý bude spájať vydavateľstvá, autorov, čitateľov a milovníkov kníh. Našou ambíciou je zachovať silné meno Bibliotéky a urobiť maximum pre to, aby bol veľtrh aj naďalej uznávanou a rešpektovanou literárnou platformou,“ napísali.
Ako Incheba priblížila, knižný veľtrh Bibliotéka bol dlhodobo obľúbeným a etablovaným podujatím a počas rokov svojho konania si získal mnoho milovníkov kníh a literatúry. Bibliotéka pravidelne prinášala knižné novinky, aktuality zo sveta literatúry aj stretnutia s obľúbenými autormi a spisovateľmi. Veľtrh zároveň poskytoval platformu pre diskusie, rozhovory a autogramiády, a tiež vzdelával.
„Predovšetkým deti hravou a nenásilnou formou dostali možnosť nájsť si cestu ku knihám a čítaniu, čo je neodškriepiteľným predpokladom pre ich úspešný rozvoj. Bibliotéka bola viac než len veľtrh, mala dôležité poslanie šíriť vzdelanie a osvetu, čoho dôkazom bolo aj množstvo škôl a široká verejnosť, ktoré podujatie pravidelne navštevovali,“ uviedla Incheba Expo Bratislava.
K zrušeniu veľtrhu sa pred niekoľkými dňami vyjadrilo vydavateľstvo Torden. Veľtrh Bibliotéka/Pedagogika sa mal konať v dňoch 6. až 9. novembra 2025 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.
„Za zrušením však podľa viacerých zdrojov stojí ideologický spor, ktorý sa vyhrotil medzi najväčšími vydavateľstvami a kníhkupectvami na Slovensku. Vydavateľstvá ako napríklad IKAR, Slovart, Albatros Media a kníhkupectvá Martinus a Panta Rhei údajne pod tlakom ideologicky motivovaného odporu odmietli účasť vydavateľstva Torden, ktoré sa snažilo zúčastniť výstavy ako plnohodnotný vystavovateľ,“ tvrdí vydavateľstvo Torden.
Ako uviedlo na sociálnej sieti, v minulosti si napriek odmietaniu vždy vedelo prenajať samostatné priestory priamo pri vchode výstaviska Incheba, čím sa usilovalo obísť blokádu.
„Ostatní vystavovatelia však trvali na tom, že Torden na výstave nechcú, a radšej sa rozhodli výstavu úplne bojkotovať. Tým obetovali slovenskú kultúru kvôli svojej ješitnosti. Organizátor výstavy, spoločnosť Incheba, a.s., urobil maximum pre to, aby sa výstava konala, avšak sa odmietli postaviť na stranu diskriminácie a ohovárania vybraných vystavovateľov,“ uvádza Torden. Incheba podľa nich opakovane dokázala, že si ctí férovú hospodársku súťaž a odmieta sa zapájať do ideologických sporov medzi vystavovateľmi.
„Vydavateľstvo Torden, známe svojim kritickým postojom voči spoločenským trendom a ideologickým tlakom, považuje zrušenie Bibliotéky za dôsledok fašizácie kultúrneho priestoru zo strany liberálnych aktivistov, kde sa sloboda prejavu a pluralita názorov stávajú nežiaducimi. V dôsledku tohto sporu tak napokon neutrpí ani jedna zo zúčastnených strán, ale najmä čitatelia,“ uzavrelo vydavateľstvo.
Na zrušenie Bibliotéky reagoval aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vzhľadom na to, že na veľtrhu v bratislavskej Inchebe sa pravidelne zúčastňovali aj vystavovatelia spomedzi slovenských vydavateľstiev pôsobiacich v zahraničí.
„ÚSŽZ v tejto súvislosti rokuje o iných možnostiach prezentácie krajanských vydavateľov a ich tvorby v rámci kultúrnych a knižných podujatí na Slovensku. Cieľom úradu je, aby práca slovenských vydavateľov pôsobiacich v zahraničí zostala súčasťou verejného kultúrneho priestoru a autori a vydavatelia mali možnosť osloviť domáce publikum. Krajania budú o ďalších možnostiach informovaní,“ uviedol úrad.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poukázal tiež na vyjadrenia organizátora, podľa ktorých je snaha, aby podujatie pokračovalo.
Zdroj: SITA.sk - Knižný veľtrh Bibliotéka sa tento rok neuskutoční, vydavateľstvo Torden hovorí o ideologickom spore © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bibliotéka Knižný veľtrh
