Koncertní umelci píšu Matovičovi, žiadajú bezodkladnú a plošnú pomoc

Fond na podporu umenia eviduje 2400 žiadostí vo výzve, na ktorú je vyčlenených 9,5 milióna eur. Uviedla to na mimoriadnom tlačovom brífingu ministerka kultúry SR Natália Milanová OĽaNO ) s riaditeľom Fondu na podporu umenia Jozefom Kovalčíkom. Milanová informovala, že ak by si každý záujemca požiadal o maximálnu sumu, teda tritisíc eur, z výzvy by sa vyčerpalo zhruba sedem miliónov eur.Záujemcovia majú ešte tri dni na prihlásenie sa do tejto výzvy. Podľa Milanovej je na vyplnenie jednoduchá a je v nej v čo najväčšej miere odbúraná byrokracia. Ministerka dodala, že peniaze dostanú úspešní kandidáti hneď. Kovalčík doplnil, že niektorí záujemcovia môžu získať peniaze už v novembri. Vysvetlil, že termín výzvy predĺžili, pretože videli, že žiadosti pribúdajú.Milanová na tlačovej konferencii reagovala aj na problematickú situáciu v kultúre, na ktorú viacerí umelci upozornili v otvorených listoch. Potvrdila, že problémy, s ktorými sa „pasuje“ kultúra, sú frustrujúce. Uviedla, že na MK SR sa rozhodli pre dotačný zákon, ktorým vytvoria novú schému.Ako dodala, takáto schéma na Slovensku ešte nebola. „Budeme mať možnosť prerozdeľovať prostredníctvom nej peniaze jednotlivcom a potom nezriaďovaným divadlám, ktoré vieme, že mali výpadky,“ priblížila. Plánujú tiež zriadiť register, do ktorého sa budú môcť nahlasovať ľudia z kultúrno-kreatívneho priemyslu, aby ministerstvo vedelo zreálniť čísla takto zamestnaných ľudí.Šéfka rezortu kultúry vysvetlila, že je pre nich prekážkou, keď nevedia, koľko ľudí reálne v danej sfére pracuje. Dodala, že v súčasnosti nie sú ľahko identifikovateľní, a preto pomoc nemôže byť adresná.