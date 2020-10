Prezidenta Trumpa prepustili z nemocnice, zasalutoval pred Bielym domom a ľuďom poslal odkaz (video)

Videodkaz Američanom

Remdesivir aj dexametazón

Bidenova kritika

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa po krátkom pobyte v nemocnici, kde ho v piatok previezli pre nákazu koronavírusom , vrátil späť do Bieleho domu.Po návrate z Walter Reed National Military Medical Center na predmestí Washingtonu D.C. Trump zapózoval, pričom si dal dole ochranné rúško. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Pred návratom z nemocnice Trump na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyzval ľudí, aby sa nebáli ochorenia COVID-19 , napísal, že sa cíti dobre a avizoval návrat ku kampaňovaniu pred novembrovými voľbami.O niekoľko hodín neskôr tweetoval video zachytávajúce jeho návrat a videodokaz Američanom, v ktorom ich ubezpečuje, že porazia koronavírus, a vyzýva ich na návrat do práce. Tiež im sľúbil, že "čoskoro prídu" vakcíny.Ako pripomína BBC, americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), naopak, tvrdí, že neočakávajú široko dostupnú vakcínu pred polovicou budúceho roka.Po sérii protichodných vyhlásení počas víkendu pretrvávajú otázky o tom, ako vážne je Trump chorý. Podľa jeho lekára Seana Conleyho ešte z toho nie je "úplne vonku", ale s lekárskym tímom sa dohodli, že jeho stav a progres "podporujú jeho bezpečný návrat domov, kde bude mať nonstop špičkovú lekársku starostlivosť".Lekár v pondelok popoludní odmietol odpovedať na otázky novinárov, kedy mal prezident naposledy negatívny test, a tiež neposkytol podrobnosti o prehliadkach prezidenta odvolávajúc sa na ochranu pacienta. Potvrdil však, že Trump stále berie steroid dexametazón a dostal tri dávky antivirotika remdesivir. Štvrtú dávku mu dali pred odchodom z nemocnice a piatu by mal dostať v Bielom dome.Trumpov demokratický oponent vo voľbách, bývalý viceprezident Joe Biden , sa po jeho návrate do Bieleho domu vyjadril, že je "rád", že sa prezident dobre zotavuje, zároveň ho však skritizoval. "Ktokoľvek, kto sa nakazí vírusom tak, že v podstate tvrdí, že na rúškach nezáleží, na sociálnom odstupe nezáleží, je, myslím si, zodpovedný za to, čo sa mu stane," povedal.V okolí prezidenta, v Bielom dome i mimo neho, sa koronavírusom nakazilo viacero ľudí, vrátane prvej dámy Melanie Trumpovej , popredných poradcov a troch republikánskych senátorov.V pondelok potvrdila nákazu tlačová tajomníčka Bieleho domu Kayleigh McEnanyová . Mnoho z nakazených sa zúčastnilo 26. septembra na stretnutí v Ružovej záhrade Bieleho domu, kde Trump predstavil svoju nominantku na sudkyňu najvyššieho súdu.V Spojených štátoch dosiaľ potvrdili vyše 7,4 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a viac ako 210-tisíc súvisiacich úmrtí.