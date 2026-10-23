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23. októbra 2026
Končí sa dlhá séria kapitána Montrealu. Čo povedal Slafkovský o zranení Suzukiho?
Tagy: NHL 2026/2027
Nick Suzuki sa zranil a bude absentovať 2-4 týždne. V NHL sa skončila jedna dlhočizná séria "železného muža". Spoluhráč Juraja ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Nick Suzuki sa zranil a bude absentovať 2-4 týždne.
V NHL sa skončila jedna dlhočizná séria "železného muža". Spoluhráč Juraja Slafkovského z prvého útoku Montrealu Nick Suzuki nenastúpi do piatkového súboja v Chicagu pre zranenie v hornej časti tela.
Kapitán Canadiens vynechá duel zámorskej profiligy po tom, čo odohral 546 zápasov v neprerušenej sérii. Dlhšiu sériu z aktívnych hráčov ťahá iba nezničiteľný obranca Colorada Brent Burns (1017). Zároveň ide o 20. najdlhšiu sériu v histórii NHL. Podľa prvých odhadov Nick Suzuki bude tímu Montreal Canadiens chýbať 2 až 4 týždne.
"Samozrejme, je to nanič. Je jedným z najdôležitejších článkov tohto tímu, ale nič s tým nenarobíme. Musíme len počkať a bojovať za neho... Dúfajme, že budeme vyhrávať zápasy aj počas jeho absencie, aby sa po návrate vrátil do dobre rozbehnutého tímu," povedal Slafkovský na adresu Suzukiho na webe NHL.
Suzuki nazbieral v deviatich zápasoch aktuálnej sezóny 12 bodov (päť gólov + sedem asistencií) a v základnej časti NHL má na konte celkovo 488 bodov (172 gólov + 316 asistencií). V 56 zápasoch play-off o Stanleyho pohár zaznamenal 41 bodov (17 + 24). V minulej sezóne dosiahol Suzuki svoje kariérne maximum 101 bodov (29 + 72), v štatistike +/- mal hodnotu +37 a získal Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL.
"Je to obrovská strata. Nikto nedokáže skutočne nahradiť to, čo prináša Suzuki, a ako tím si to uvedomujeme. Každý z nás musí zabrať viac ako zvyčajne," skonštatoval Caufield. "Náš kapitán robí na ľade v podstate všetko, takže jeho strata zanecháva veľkú medzeru. Musíme ju nejako zaceliť," doplnil Josh Anderson na adresu Suzukiho.
Zdroj: SITA.sk - Končí sa dlhá séria kapitána Montrealu. Čo povedal Slafkovský o zranení Suzukiho? © SITA Všetky práva vyhradené.
V NHL sa skončila jedna dlhočizná séria "železného muža". Spoluhráč Juraja Slafkovského z prvého útoku Montrealu Nick Suzuki nenastúpi do piatkového súboja v Chicagu pre zranenie v hornej časti tela.
Kapitán Canadiens vynechá duel zámorskej profiligy po tom, čo odohral 546 zápasov v neprerušenej sérii. Dlhšiu sériu z aktívnych hráčov ťahá iba nezničiteľný obranca Colorada Brent Burns (1017). Zároveň ide o 20. najdlhšiu sériu v histórii NHL. Podľa prvých odhadov Nick Suzuki bude tímu Montreal Canadiens chýbať 2 až 4 týždne.
Bojovať aj za neho
"Samozrejme, je to nanič. Je jedným z najdôležitejších článkov tohto tímu, ale nič s tým nenarobíme. Musíme len počkať a bojovať za neho... Dúfajme, že budeme vyhrávať zápasy aj počas jeho absencie, aby sa po návrate vrátil do dobre rozbehnutého tímu," povedal Slafkovský na adresu Suzukiho na webe NHL.
Vlani až 101 bodov
Suzuki nazbieral v deviatich zápasoch aktuálnej sezóny 12 bodov (päť gólov + sedem asistencií) a v základnej časti NHL má na konte celkovo 488 bodov (172 gólov + 316 asistencií). V 56 zápasoch play-off o Stanleyho pohár zaznamenal 41 bodov (17 + 24). V minulej sezóne dosiahol Suzuki svoje kariérne maximum 101 bodov (29 + 72), v štatistike +/- mal hodnotu +37 a získal Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL.
"Je to obrovská strata. Nikto nedokáže skutočne nahradiť to, čo prináša Suzuki, a ako tím si to uvedomujeme. Každý z nás musí zabrať viac ako zvyčajne," skonštatoval Caufield. "Náš kapitán robí na ľade v podstate všetko, takže jeho strata zanecháva veľkú medzeru. Musíme ju nejako zaceliť," doplnil Josh Anderson na adresu Suzukiho.
Zdroj: SITA.sk - Končí sa dlhá séria kapitána Montrealu. Čo povedal Slafkovský o zranení Suzukiho? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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