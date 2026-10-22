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22. októbra 2026
Žampovci začínajú novú sezónu. Andreas verí vo vydarený štart, slalomu sa radšej vyhne
Tagy: Alpské lyžovanie Zimné športy
Už počas tohto víkendu štartuje na ľadovci v rakúskom Söldene Svetový pohár (SP) v zjazdovom lyžovaní. Na štarte budú okrem Petry Vlhovej aj bratia Andreas a Adam Žampovci. V ouvertúre budú ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Už počas tohto víkendu štartuje na ľadovci v rakúskom Söldene Svetový pohár (SP) v zjazdovom lyžovaní. Na štarte budú okrem Petry Vlhovej aj bratia Andreas a Adam Žampovci.
V ouvertúre budú alpskí lyžiari a lyžiarky zbierať prvé body do World cup rankingu už tradične v obrovskom slalome. V sobotu sú na programe preteky žien (1. kolo od 10.00 h, 2. kolo od 13.00 h), o deň neskôr prídu na rad aj muži.
Vlani bodoval zo slovenských zástupcov v „bielom cirkuse“ iba Andreas Žampa, ktorý vybojoval celkovo 9 bodov. Zadarilo sa mu už v úvodných pretekoch v Söldene. Na tomto svahu bodoval vôbec prvý raz vo svojej kariére a za 28. miesto získal tri body do hodnotenia SP.
„Sölden nepatril medzi moje najobľúbenejšie miesta, ale minulý rok sa mi tam podarilo uspieť a prelomiť smolu. Verím, že ma čaká vydarený štart. Skutočný kolotoč pretekov sa však rozbehne až o mesiac neskôr, kedy už budeme pretekať každý jeden víkend za sebou,“ prezradil pre SITA momentálne náš najlepší zjazdový lyžiar.
Všetci pretekári aj fanúšikovia už majú zafixované, že v Söldene sa zimná sezóna oficiálne otvára. Teší sa „Je to taký spúšťač nielen pre svetový pohár, ale aj pre maloobchod s lyžiarskou výbavou či pre vysokohorské strediská, ktoré sa otvárajú pre bežných turistov. Čo sa týka samotnej trate v Söldene, kedysi to bol čistý ľadovec. Dnes je to už v podstate klasická zjazdovka, na ktorej je rozhrnutý odložený sneh z minulej sezóny. Všetci sa na to tešíme, pretože športovec netrénuje len pre tréning, ale chce sa porovnať s ostatnými a dosiahnuť výsledky.“
Pred štartom SP je prostredný z lyžiarskeho tria bratov Žampovcov dobre naladený. „V svetovom pohári už nie som prvý rok, takže moje ambície sú tie najväčšie. Chcem pravidelne bodovať, postupovať do druhých kôl a snažiť sa o čo najlepšiu jazdu. Potom uvidíme, na aký výsledok to bude stačiť.“
Tridsaťtriročný lyžiar sa na novú sezónu, už desiatu v SP, pripravoval už tradične na Novom Zélande. „Letnú prípravu hodnotím veľmi dobre. Teší ma, že fungujeme ako tím spolu s mojimi bratmi Adamom a Teom. Navzájom sa ťaháme vpred. Je skvelé, že Adam aj ja môžeme stabilne jazdiť svetový pohár, čo pre nás má obrovskú pridanú hodnotu. Verím, že časom pribudne aj Teo a ďalší slovenskí pretekári, pretože chceme pretekať všetci spoločne.“
U „protinožcov“ našli bratia Žampovci dobré podmienky na tréning. Aj skúšobné jazdy pred úvodom SP na ľadovci Rettenbach v Söldene si obaja pochvaľovali.
„Musíme byť adaptívni. Treba vyťažiť maximum z toho, čo momentálne je. Videli sme, že v Európe bolo veľké teplo a všetky ľadovce boli po prvýkrát zatvorené. Dokonca aj Matterhorn bol nedávno úplne bez snehu. Človek sa musí prispôsobiť veciam, ktoré nedokáže ovplyvniť. Do sezóny treba ísť s nastavením, že odtrénujeme to najlepšie, čo sa dá, a potom budeme maximálne efektívni v momentoch, keď sa podmienky zlepšia a trať sa pripraví na preteky. Ľahko sa to hovorí, ale realita je oveľa náročnejšia,“ dodal Andreas Žampa.
S globálnym otepľovaním sa zhoršujú aj podmienky na alpské lyžovanie. Účastník tohtoročnej zimnej olympiády v Taliansku to vníma ako fakt, s ktorým sa treba vysporiadať.
„Ak chceme trénovať celý obrovský slalom, ale spodná časť trate pre teplo nezamrzla a nie je kvalitná, tréning nezabalíme. Hľadáme iné možnosti a odjazdíme napríklad len hornú, kvalitnú sekciu. Vždy sa snažíme nájsť riešenie pre daný deň, aby sme ho nemuseli úplne odškrtnúť. Vždy sa dá niečo urobiť a práve toto človeka posúva vpred. Musíme byť pripravení aj na zmeny priamo počas pretekov,“ hovorí Andreas, ktorý si ako príklad uviedol aj minulý rok v Söldene:
„Posunuli druhé kolo o hodinu neskôr pre silný vietor. Hovorilo sa dokonca o zrušení. Pretekár však na toto nemôže myslieť. Vašou jedinou úlohou je stáť na štarte, podať čo najlepší výkon a byť pripravený na to, čo viete sami ovplyvniť. To, či rozhodcovia preteky zrušia alebo nie, už nie je vo vašich rukách.“
Slovenské zjazdové lyžovanie nemá medzi mužmi v posledných rokoch v rámci SP v jednotlivých disciplínach široké zastúpenie. V rýchlostných neštartuje nik a bratia Žampovci sa sústreďujú výlučne iba na „obrák“. Pred rokmi tomu tak nebolo a najstarší z bratov, Adam, zbieral body aj v slalome.
„Adam je veľmi všestranný lyžiar a vždy bol, má skvelé výsledky v slalome, obrovskom slalome, super-G, aj v kombinácii. Ja nie som rodený slalomár, hoci trénovať to treba, aby človek mal dobrý základ pre ostatné disciplíny. Doba sa však zmenila aj vo veľkých lyžiarskych krajinách. Mladí lyžiari sa dnes špecializujú už od nízkeho veku. Presadiť sa a dostať sa do top 150 v rebríčku, čo vyžadujú nové pravidlá Svetového pohára, je nesmierne náročné. Preto sú aj lyžiari z menších krajín nútení si reálne vyhodnotiť, v ktorej disciplíne majú skutočnú šancu byť svetoví. Pre mňa je prioritou jednoznačne obrovský slalom. Čo sa týka rýchlostných disciplín, je obrovský rozdiel jazdiť zjazdy kategórie FIS a zjazdy vo svetovom pohári. Na svetový pohár v zjazde potrebujete obrovské zázemie a obrovský tím ľudí, čo nie je jednoduché. A pokiaľ ide o klasický slalom? Ten radšej obchádzam zďaleka,“ uzavrel s úsmevom Andreas Žampa.
Súťažný kalendár SP v alpskom lyžovaní mužov pozostáva v sezóne 2026/27 zo 43 pretekov, ktoré sa uskutočnia v 21 lyžiarskych strediskách po celom svete. V obrovskom slalome bude rovných desať pretekov. Celý ročník sa začína v nedeľu v Söldene, záverečné finálové súťaže sú naplánované na marec 2027 v americkom Sun Valley. Vo februári 2027 bude sezóna prerušená pre Majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane, pričom výsledky zo svetového šampionátu sa nezapočítavajú do priebežného hodnotenia SP.
25. október 2026 – Sölden (Rak.): obrovský slalom (OS)
15. november 2026 – Levi (Fín.): slalom (SL)
22. november 2026 – Gurgl (Rak.): SL
28. – 29. november 2026 – Copper Mountain (USA): super-G (SG), OS
4. – 6. december 2026 – Beaver Creek (USA): zjazd (Z), Z, SG, OS
12. – 13. december 2026 – Val d'Isere (Fr.): OS, SL
18. – 19. december 2026 – Val Gardena/Gröden (Tal.): SG, Z
20. – 21. december 2026 – Alta Badia (Tal.): OS, nočný slalom (NSL)
22. december 2026 – Madonna di Campiglio (Tal.): NSL
28. – 29. december 2026 – Bormio (Tal.): Z, SG
2. – 3. január 2027 – Kranjska Gora (Slovin.): OS, SL
9. – 10. január 2027 – Adelboden (Švaj.): OS, SL
15. – 17. január 2027 – Wengen (Švaj.): SG, Z, SL
22. – 24. január 2027 – Kitzbühel (Rak.): SG, Z, SL
26. – 27. január 2027 – Schladming (Rak.): nočný obrovský slalom, NSL
30. január 2027 – Chamonix (Fr.): SL
5. – 14. február 2027 – Crans-Montana (Švaj.): majstrovstvá sveta
20. – 21. február 2027 – Garmisch-Partenkirchen (Nem.): SG, OS
27. – 28. február 2027 – Saalbach (Rak.): Z, SG
6. – 7. marec 2027 – Kvitfjell (Nór.): Z, SG
13. – 14. marec 2027 – Åre (Švéd.): OS, SL
20. – 25. marec 2027 – Sun Valley (USA): finále SP
Zdroj: SITA.sk - Žampovci začínajú novú sezónu. Andreas verí vo vydarený štart, slalomu sa radšej vyhne © SITA Všetky práva vyhradené.
V ouvertúre budú alpskí lyžiari a lyžiarky zbierať prvé body do World cup rankingu už tradične v obrovskom slalome. V sobotu sú na programe preteky žien (1. kolo od 10.00 h, 2. kolo od 13.00 h), o deň neskôr prídu na rad aj muži.
Pridá sa niekto k Andreasovi?
Vlani bodoval zo slovenských zástupcov v „bielom cirkuse“ iba Andreas Žampa, ktorý vybojoval celkovo 9 bodov. Zadarilo sa mu už v úvodných pretekoch v Söldene. Na tomto svahu bodoval vôbec prvý raz vo svojej kariére a za 28. miesto získal tri body do hodnotenia SP.
„Sölden nepatril medzi moje najobľúbenejšie miesta, ale minulý rok sa mi tam podarilo uspieť a prelomiť smolu. Verím, že ma čaká vydarený štart. Skutočný kolotoč pretekov sa však rozbehne až o mesiac neskôr, kedy už budeme pretekať každý jeden víkend za sebou,“ prezradil pre SITA momentálne náš najlepší zjazdový lyžiar.
Sölden je spúšťač sezóny pre všetkých lyžiarov
Všetci pretekári aj fanúšikovia už majú zafixované, že v Söldene sa zimná sezóna oficiálne otvára. Teší sa „Je to taký spúšťač nielen pre svetový pohár, ale aj pre maloobchod s lyžiarskou výbavou či pre vysokohorské strediská, ktoré sa otvárajú pre bežných turistov. Čo sa týka samotnej trate v Söldene, kedysi to bol čistý ľadovec. Dnes je to už v podstate klasická zjazdovka, na ktorej je rozhrnutý odložený sneh z minulej sezóny. Všetci sa na to tešíme, pretože športovec netrénuje len pre tréning, ale chce sa porovnať s ostatnými a dosiahnuť výsledky.“
Pred štartom SP je prostredný z lyžiarskeho tria bratov Žampovcov dobre naladený. „V svetovom pohári už nie som prvý rok, takže moje ambície sú tie najväčšie. Chcem pravidelne bodovať, postupovať do druhých kôl a snažiť sa o čo najlepšiu jazdu. Potom uvidíme, na aký výsledok to bude stačiť.“
Tradičná príprava na opačnom konci sveta
Tridsaťtriročný lyžiar sa na novú sezónu, už desiatu v SP, pripravoval už tradične na Novom Zélande. „Letnú prípravu hodnotím veľmi dobre. Teší ma, že fungujeme ako tím spolu s mojimi bratmi Adamom a Teom. Navzájom sa ťaháme vpred. Je skvelé, že Adam aj ja môžeme stabilne jazdiť svetový pohár, čo pre nás má obrovskú pridanú hodnotu. Verím, že časom pribudne aj Teo a ďalší slovenskí pretekári, pretože chceme pretekať všetci spoločne.“
U „protinožcov“ našli bratia Žampovci dobré podmienky na tréning. Aj skúšobné jazdy pred úvodom SP na ľadovci Rettenbach v Söldene si obaja pochvaľovali.
„Musíme byť adaptívni. Treba vyťažiť maximum z toho, čo momentálne je. Videli sme, že v Európe bolo veľké teplo a všetky ľadovce boli po prvýkrát zatvorené. Dokonca aj Matterhorn bol nedávno úplne bez snehu. Človek sa musí prispôsobiť veciam, ktoré nedokáže ovplyvniť. Do sezóny treba ísť s nastavením, že odtrénujeme to najlepšie, čo sa dá, a potom budeme maximálne efektívni v momentoch, keď sa podmienky zlepšia a trať sa pripraví na preteky. Ľahko sa to hovorí, ale realita je oveľa náročnejšia,“ dodal Andreas Žampa.
Treba byť pripravený na všetko
S globálnym otepľovaním sa zhoršujú aj podmienky na alpské lyžovanie. Účastník tohtoročnej zimnej olympiády v Taliansku to vníma ako fakt, s ktorým sa treba vysporiadať.
„Ak chceme trénovať celý obrovský slalom, ale spodná časť trate pre teplo nezamrzla a nie je kvalitná, tréning nezabalíme. Hľadáme iné možnosti a odjazdíme napríklad len hornú, kvalitnú sekciu. Vždy sa snažíme nájsť riešenie pre daný deň, aby sme ho nemuseli úplne odškrtnúť. Vždy sa dá niečo urobiť a práve toto človeka posúva vpred. Musíme byť pripravení aj na zmeny priamo počas pretekov,“ hovorí Andreas, ktorý si ako príklad uviedol aj minulý rok v Söldene:
„Posunuli druhé kolo o hodinu neskôr pre silný vietor. Hovorilo sa dokonca o zrušení. Pretekár však na toto nemôže myslieť. Vašou jedinou úlohou je stáť na štarte, podať čo najlepší výkon a byť pripravený na to, čo viete sami ovplyvniť. To, či rozhodcovia preteky zrušia alebo nie, už nie je vo vašich rukách.“
Sústredení na obrovský slalom
Slovenské zjazdové lyžovanie nemá medzi mužmi v posledných rokoch v rámci SP v jednotlivých disciplínach široké zastúpenie. V rýchlostných neštartuje nik a bratia Žampovci sa sústreďujú výlučne iba na „obrák“. Pred rokmi tomu tak nebolo a najstarší z bratov, Adam, zbieral body aj v slalome.
„Adam je veľmi všestranný lyžiar a vždy bol, má skvelé výsledky v slalome, obrovskom slalome, super-G, aj v kombinácii. Ja nie som rodený slalomár, hoci trénovať to treba, aby človek mal dobrý základ pre ostatné disciplíny. Doba sa však zmenila aj vo veľkých lyžiarskych krajinách. Mladí lyžiari sa dnes špecializujú už od nízkeho veku. Presadiť sa a dostať sa do top 150 v rebríčku, čo vyžadujú nové pravidlá Svetového pohára, je nesmierne náročné. Preto sú aj lyžiari z menších krajín nútení si reálne vyhodnotiť, v ktorej disciplíne majú skutočnú šancu byť svetoví. Pre mňa je prioritou jednoznačne obrovský slalom. Čo sa týka rýchlostných disciplín, je obrovský rozdiel jazdiť zjazdy kategórie FIS a zjazdy vo svetovom pohári. Na svetový pohár v zjazde potrebujete obrovské zázemie a obrovský tím ľudí, čo nie je jednoduché. A pokiaľ ide o klasický slalom? Ten radšej obchádzam zďaleka,“ uzavrel s úsmevom Andreas Žampa.
V obrovskom slalome dovedna desať podujatí
Súťažný kalendár SP v alpskom lyžovaní mužov pozostáva v sezóne 2026/27 zo 43 pretekov, ktoré sa uskutočnia v 21 lyžiarskych strediskách po celom svete. V obrovskom slalome bude rovných desať pretekov. Celý ročník sa začína v nedeľu v Söldene, záverečné finálové súťaže sú naplánované na marec 2027 v americkom Sun Valley. Vo februári 2027 bude sezóna prerušená pre Majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane, pričom výsledky zo svetového šampionátu sa nezapočítavajú do priebežného hodnotenia SP.
Prehľad jednotlivých podujatí a disciplín SP mužov v sezóne 2026/27:
25. október 2026 – Sölden (Rak.): obrovský slalom (OS)
15. november 2026 – Levi (Fín.): slalom (SL)
22. november 2026 – Gurgl (Rak.): SL
28. – 29. november 2026 – Copper Mountain (USA): super-G (SG), OS
4. – 6. december 2026 – Beaver Creek (USA): zjazd (Z), Z, SG, OS
12. – 13. december 2026 – Val d'Isere (Fr.): OS, SL
18. – 19. december 2026 – Val Gardena/Gröden (Tal.): SG, Z
20. – 21. december 2026 – Alta Badia (Tal.): OS, nočný slalom (NSL)
22. december 2026 – Madonna di Campiglio (Tal.): NSL
28. – 29. december 2026 – Bormio (Tal.): Z, SG
2. – 3. január 2027 – Kranjska Gora (Slovin.): OS, SL
9. – 10. január 2027 – Adelboden (Švaj.): OS, SL
15. – 17. január 2027 – Wengen (Švaj.): SG, Z, SL
22. – 24. január 2027 – Kitzbühel (Rak.): SG, Z, SL
26. – 27. január 2027 – Schladming (Rak.): nočný obrovský slalom, NSL
30. január 2027 – Chamonix (Fr.): SL
5. – 14. február 2027 – Crans-Montana (Švaj.): majstrovstvá sveta
20. – 21. február 2027 – Garmisch-Partenkirchen (Nem.): SG, OS
27. – 28. február 2027 – Saalbach (Rak.): Z, SG
6. – 7. marec 2027 – Kvitfjell (Nór.): Z, SG
13. – 14. marec 2027 – Åre (Švéd.): OS, SL
20. – 25. marec 2027 – Sun Valley (USA): finále SP
Zdroj: SITA.sk - Žampovci začínajú novú sezónu. Andreas verí vo vydarený štart, slalomu sa radšej vyhne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Alpské lyžovanie Zimné športy
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