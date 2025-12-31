|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 31.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvester
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. decembra 2025
Končí sa rok venovaný Jánovi Pavlovi II., majestátne Vysoké Tatry obdivoval aj z výšky
Tagy: Pápež
Vo Vysokých Tatrách sa končí rok spomienky na návštevu Jána Pavla II. Zavítal tam v júli pred tridsiatimi rokmi v rámci druhej oficiálnej návštevy Slovenska. Išlo vtedy o ...
Zdieľať
31.12.2025 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa končí rok spomienky na návštevu Jána Pavla II. Zavítal tam v júli pred tridsiatimi rokmi v rámci druhej oficiálnej návštevy Slovenska. Išlo vtedy o jeho súkromné želanie. Oddychoval v altánku pri Sliezskom dome, previezol sa vrtuľníkom ponad Tatry a osobne posvätil drevený kríž ako aj symboly horských záchranárov, lano a čakan.
Spolu s ním sa vo vrtuľníku viezol aj bezpečnostný analytik, v tom čase šéf ochranky Juraj Zábojník. Ako uviedol pre SITA, let namiesto pôvodne plánovaných 20 minút trval hodinu dvadsať, Svätý Otec chcel podľa jeho slov spomínať. Vatikán oznámil druhú oficiálnu návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku na jeseň v roku 1994.
„Opatrenia sme pripravovali jedenásť mesiacov v súčinnosti so všetkými bezpečnostnými zložkami, aj zahraničnými, aj našimi. Zapojených bolo niekoľko desiatok tisíc policajných zložiek, hasiči, vojaci, polícia, kriminálka, tajné služby. Bola to jedna z najväčších a najnáročnejších akcií,“ opísal Zábojník.
Vtedajší pápež pobudol na Slovensku od 30. júna do 3. júla. Zavítal do Šaštína, Nitry, Košíc, Prešova, na Mariánsku horu v Levoči, Spišskú Kapitulu a súkromnej aj do Vysokých Tatier. Šéf ochranky hovorí v tejto súvislosti aj o úžasných spomienkach.
„Dostali sme vyznamenanie. Vatikánske noviny písali, že počas 74 misií pápeža Jána Pavla II. boli bezpečnostné opatrenia zabezpečené najlepšie v dvoch štátoch. Jedným je Vatikán, druhým Slovensko, ale z diplomatického hľadiska nebudú hovoriť, ktorý bol prvý v poradí, a ktorý druhý,“ prezradil.
Karol Wojtyla Tatry navštevoval ešte ako mladý kňaz. Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka údajne niekoľkokrát prenocoval v Starom Smokovci, v dnešnej vile Čučoriedka. Ako pápež zavítal do Tatier so sprievodom 3. júla 1995. Vrtuľník, v ktorom Ján Pavol II. absolvoval vyhliadkový let nad hrebeňmi Tatier, pilotovali Tibor Nosian a Milan Hoholík.
„Bolo to úžasné, išlo o silno emotívny zážitok. V prítomnosti takej osobnosti si človek pripadá nepatrný, akoby sa skôr prelievala sila a emócie z toho silnejšieho na toho slabšieho. Ján Pavol II. mal takú auru, bolo to očividné. Keď prehovoril svojim ležérnym spôsobom, slovenskou poľštinou, všetko sme si rozumeli. Bolo to bez problémov,“ zaspomínal si pre SITA Nosian.
Pápeža viezol vo vrtuľníku ešte aj počas jeho prvej návštevy na území Slovenska v roku 1990, a po ňom aj Matku Terezu pri jej ceste z Bratislavy do Česka. Ján Pavol II., ktorého v roku 2014 vyhlásil za svätého pápež František, si z výšky pozrel slovenské i poľské Tatry.
„Po štarte vo Velickej doline leteli na východ okolo Lomnického štítu a ponad Belianske Tatry. Ďalšiu trasu prispôsobili poveternostným podmienkam, pretože časť hrebeňov bola v oblakoch. Leteli podľa poľskú časť Tatier, ktorú Ján Pavol II. poznal už ako mladý turista a lyžiar,“ približuje brožúra, ktorú mesto Vysoké Tatry vydalo pri príležitosti výročia. Na jeho žiadosť letel vrtuľník aj nad Pieniny a Dunajec.
„Ukazoval mi, kam chodil ako mladý kňaz po chodníkoch tatranských Rysov. Oči sa mu zarosili slzami,“ uviedol Zábojník, ktorý sedel vo vrtuľníku aj s pápežovým osobným tajomníkom, arcibiskupom Stanislavom Dziwiszom. Je však rád, že hoci sa let napokon predĺžil, všetko zvládli a nič sa nestalo. Tvrdí, že bol podľa jeho slov údajne prvý aj posledný Slovák, ktorý chránil pápeža.
„Svätý Otec miloval Slovákov, túto krajinu, a my sme milovali jeho,“ dodal. Pápež Ján Pavol II. viedol katolícku cirkev od roku 1978 až do svojej smrti v roku 2005, počas pontifikátu navštívil Slovensko trikrát.
Vo Vysokých Tatrách sa pri príležitosti výročia jeho druhej návštevy konali v roku 2025 viaceré podujatia. Práve tejto tematike bol vlani venovaný aj Tatranský ľadový dóm, pripomínala ju tiež výstava v miestnom kostole. V rámci výročia tiež zrekonštruovali krížovú cestu v Starom Smokovci či vybudovali novú ružencovú záhradu.
Zdroj: SITA.sk - Končí sa rok venovaný Jánovi Pavlovi II., majestátne Vysoké Tatry obdivoval aj z výšky © SITA Všetky práva vyhradené.
Spolu s ním sa vo vrtuľníku viezol aj bezpečnostný analytik, v tom čase šéf ochranky Juraj Zábojník. Ako uviedol pre SITA, let namiesto pôvodne plánovaných 20 minút trval hodinu dvadsať, Svätý Otec chcel podľa jeho slov spomínať. Vatikán oznámil druhú oficiálnu návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku na jeseň v roku 1994.
Úžasné spomienky šéfa ochranky
„Opatrenia sme pripravovali jedenásť mesiacov v súčinnosti so všetkými bezpečnostnými zložkami, aj zahraničnými, aj našimi. Zapojených bolo niekoľko desiatok tisíc policajných zložiek, hasiči, vojaci, polícia, kriminálka, tajné služby. Bola to jedna z najväčších a najnáročnejších akcií,“ opísal Zábojník.
Vtedajší pápež pobudol na Slovensku od 30. júna do 3. júla. Zavítal do Šaštína, Nitry, Košíc, Prešova, na Mariánsku horu v Levoči, Spišskú Kapitulu a súkromnej aj do Vysokých Tatier. Šéf ochranky hovorí v tejto súvislosti aj o úžasných spomienkach.
„Dostali sme vyznamenanie. Vatikánske noviny písali, že počas 74 misií pápeža Jána Pavla II. boli bezpečnostné opatrenia zabezpečené najlepšie v dvoch štátoch. Jedným je Vatikán, druhým Slovensko, ale z diplomatického hľadiska nebudú hovoriť, ktorý bol prvý v poradí, a ktorý druhý,“ prezradil.
Emotívny zážitok
Karol Wojtyla Tatry navštevoval ešte ako mladý kňaz. Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka údajne niekoľkokrát prenocoval v Starom Smokovci, v dnešnej vile Čučoriedka. Ako pápež zavítal do Tatier so sprievodom 3. júla 1995. Vrtuľník, v ktorom Ján Pavol II. absolvoval vyhliadkový let nad hrebeňmi Tatier, pilotovali Tibor Nosian a Milan Hoholík.
„Bolo to úžasné, išlo o silno emotívny zážitok. V prítomnosti takej osobnosti si človek pripadá nepatrný, akoby sa skôr prelievala sila a emócie z toho silnejšieho na toho slabšieho. Ján Pavol II. mal takú auru, bolo to očividné. Keď prehovoril svojim ležérnym spôsobom, slovenskou poľštinou, všetko sme si rozumeli. Bolo to bez problémov,“ zaspomínal si pre SITA Nosian.
Pápeža viezol vo vrtuľníku ešte aj počas jeho prvej návštevy na území Slovenska v roku 1990, a po ňom aj Matku Terezu pri jej ceste z Bratislavy do Česka. Ján Pavol II., ktorého v roku 2014 vyhlásil za svätého pápež František, si z výšky pozrel slovenské i poľské Tatry.
„Po štarte vo Velickej doline leteli na východ okolo Lomnického štítu a ponad Belianske Tatry. Ďalšiu trasu prispôsobili poveternostným podmienkam, pretože časť hrebeňov bola v oblakoch. Leteli podľa poľskú časť Tatier, ktorú Ján Pavol II. poznal už ako mladý turista a lyžiar,“ približuje brožúra, ktorú mesto Vysoké Tatry vydalo pri príležitosti výročia. Na jeho žiadosť letel vrtuľník aj nad Pieniny a Dunajec.
Viaceré podujatia v Tatrách
„Ukazoval mi, kam chodil ako mladý kňaz po chodníkoch tatranských Rysov. Oči sa mu zarosili slzami,“ uviedol Zábojník, ktorý sedel vo vrtuľníku aj s pápežovým osobným tajomníkom, arcibiskupom Stanislavom Dziwiszom. Je však rád, že hoci sa let napokon predĺžil, všetko zvládli a nič sa nestalo. Tvrdí, že bol podľa jeho slov údajne prvý aj posledný Slovák, ktorý chránil pápeža.
„Svätý Otec miloval Slovákov, túto krajinu, a my sme milovali jeho,“ dodal. Pápež Ján Pavol II. viedol katolícku cirkev od roku 1978 až do svojej smrti v roku 2005, počas pontifikátu navštívil Slovensko trikrát.
Vo Vysokých Tatrách sa pri príležitosti výročia jeho druhej návštevy konali v roku 2025 viaceré podujatia. Práve tejto tematike bol vlani venovaný aj Tatranský ľadový dóm, pripomínala ju tiež výstava v miestnom kostole. V rámci výročia tiež zrekonštruovali krížovú cestu v Starom Smokovci či vybudovali novú ružencovú záhradu.
Zdroj: SITA.sk - Končí sa rok venovaný Jánovi Pavlovi II., majestátne Vysoké Tatry obdivoval aj z výšky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pápež
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO
Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO