Streda 31.12.2025
31. decembra 2025
Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO
Svet oslavuje príchod Nového roka 2026. Medzi prvými nový rok privítali tichomorské krajiny Kiribati a Samoa. Postupne sa k nim pridal Nový Zéland, kde ľudia oslavovali pod holým nebom, a Austrália, ktorá ...
31.12.2025 (SITA.sk) - Svet oslavuje príchod Nového roka 2026. Medzi prvými nový rok privítali tichomorské krajiny Kiribati a Samoa. Postupne sa k nim pridal Nový Zéland, kde ľudia oslavovali pod holým nebom, a Austrália, ktorá pritiahla pozornosť sveta veľkolepým ohňostrojom nad Operou a prístavom v Sydney. V Japonsku sa niesol začiatok roka v pokojnejšom duchu. Mnohí ľudia totiž navštívili chrámy a svätyne, kde sa modlili za zdravie, šťastie a prosperitu v novom roku.
Medzi poslednými privítajú príchod nového roka 2026 obyvatelia havajskej metropoly Honolulu, kde sa o 11.00 h SEČ začal ešte len 31. december.
Zdroj: SITA.sk - Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
