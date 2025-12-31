Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 31.12.2025
 Zo zahraničia

31. decembra 2025

Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO


Svet oslavuje príchod Nového roka 2026. Medzi prvými nový rok privítali tichomorské krajiny Kiribati a Samoa. Postupne sa k nim pridal Nový Zéland, kde ľudia oslavovali pod holým nebom, a Austrália, ktorá ...



new_years_eve_australia_87040 676x451 31.12.2025 (SITA.sk) - Svet oslavuje príchod Nového roka 2026. Medzi prvými nový rok privítali tichomorské krajiny Kiribati a Samoa. Postupne sa k nim pridal Nový Zéland, kde ľudia oslavovali pod holým nebom, a Austrália, ktorá pritiahla pozornosť sveta veľkolepým ohňostrojom nad Operou a prístavom v Sydney. V Japonsku sa niesol začiatok roka v pokojnejšom duchu. Mnohí ľudia totiž navštívili chrámy a svätyne, kde sa modlili za zdravie, šťastie a prosperitu v novom roku.



Medzi poslednými privítajú príchod nového roka 2026 obyvatelia havajskej metropoly Honolulu, kde sa o 11.00 h SEČ začal ešte len 31. december.


