Konečná, ostro sa pustil Matovič do Sulíka a nazval ho malým nezodpovedným chlapcom

Status Matoviča na Facebooku

16.11.2020 - Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nesplnil jeho zadanie z minulého týždňa.Matovič dal Sulíkovi úlohu do nedele 15. novembra pripraviť alternatívny plán na splnenie podmienok konzília epidemiológov potrebných pre ďalšie uvoľňovanie protipandemických opatrení.Predseda vlády o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti. „Je pondelok poobede a ani chýru ani slychu o alternatívnom pláne strany SaS," uviedol.Premiér od Sulíka očakával, že sa pochlapí a „ukáže, že nevie len nekonštruktívne búrať ako malý nezodpovedný chlapec".Dodal tiež, že až do momentu, kým neklesne počet pozitívne testovaných na koronavírus na zanedbateľné minimum, nenechá sa vyrušovať „žiadnym podrazom zo strany SaS". „Nebudem sa ním zaoberať, nebudem na neho reagovať. Prečo? Lebo ide naozaj o životy a nemá zmysel sa zapodievať ľuďmi, ktorí si to ani len nevedia uvedomiť," dodal Matovič.Strana SaS v reakcii na to zopakovala, že plán predstaví v priebehu tohto týždňa. „Predseda SaS na ňom už dlhšie pracuje," uviedol pre agentúru SITA hovorca strany Ondrej Šprlák.