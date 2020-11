Poľsko a Maďarsko pohrozili vetovaním budúceho rozpočtu Európskej únie

Porušenie demokratických štandardov

Premiér Orbán napísal list

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vlády Poľska a Maďarska v pondelok pohrozili vetovaním budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie a balíka pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu v celkovej hodnote zhruba 1,8 bilióna eur.Dôvodom sú pripravované pravidlá EÚ, podľa ktorých by EÚ mohla pozastaviť toky financií pre členské krajiny porušujúce princípy právneho štátu a hodnoty únie.Dohodu o novom rozpočte EÚ medzi vyjednávačmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu dosiahli minulý týždeň. Musia ju však ešte oficiálne potvrdiť ministri členských krajín a tiež poslanci europarlamentu.Rozpočet by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2021 a predstavitelia únie dúfajú, že budú mať dohodu schválenú v priebehu najbližších týždňov. Spomenutý plánovaný mechanizmus vyvolal tvrdý odpor vo Varšave a Budapešti.Tamojšie pravicové vlády sa stavajú proti nástroju, ktorý by Poľsku a Maďarsku mohol spôsobiť absenciu peňazí EÚ v prípade, ak budú pokračovať v politike, ktorú EÚ považuje za porušenie demokratických štandardov.Tlačový šéf maďarského premiéra Viktora Orbána Bertalan Havasi v pondelok uviedol, že Orbán napísal list nemeckej kancelárke Angele Merkelovej , predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi , v ktorom uviedol, že bude vetovať rozpočet a postpandemický balíček opatrení.Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro zasa v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že Poľsko nevysloví súhlas s mechanizmom, ktorý radikálne obmedzí suverenitu Poľska, pričom ho vykreslil ako pokus nemeckého predsedníctva EÚ o kontrolu nad Poľskom.