Konečne poznáme víťazov cien ESPRIT za najlepší slovenský jazzový album roka

Cenu za najlepší jazzový album vydaný v roku 2021 získala nahrávka „Movin' Spirit“ trubkára a skladateľa Lukáša Oravca a Cenu verejnosti získal klarinetista Branislav Dugovič za album „Bang Bang Boogie Boogie“.

O víťazovi spomedzi dvadsiatich troch domácich jazzových albumov rozhodli členovia medzinárodnej poroty, pozostávajúcej z popredných jazzmanov, hudobných publicistov, pedagógov, dramaturgov a promotérov. Jej čestným predsedom bol americký spevák a skladateľ JD Walter, rešpektovaný umelec i pedagóg, ktorého vokálny workshop v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave len niekoľko hodín pred slávnostným ceremoniálom sa tešil nesmiernemu záujmu domácich umelcov.

Trubkár Lukáš Oravec získal ocenenie v tvare kontrabasu z dielne akademického sochára Juraja Čuteka a zároveň si v ankete ESPRIT pripísal už tretie víťazstvo. Do siene slávy tak pribudol k jeho starším albumom „Introducing Lukáš Oravec Quartet feat. Radovan Tariška“ (2013) a „Ali“ (2016) aj minuloročný „Movin' Spirit“ (Lukáš Oravec Records) pod hlavičkou Lukáš Oravec Quartet feat. Seamus Blake and Danny Grissett. Lídrovi sa na ňom podarilo rozohrať vzrušujúce a objavné príbehy spolu so svojím medzinárodným kvartetom, ktoré by sa svojím podaním jazzového mainstreamu nestratilo na nijakom zo svetových pódií. Člen odbornej poroty, hudobný redaktor Johann Kneihs z rakúskeho rozhlasu ORF Ö1, vo svojom hodnotení síce šetril slovami, ale nie chválou: „Movin' Spirit – to je sedem skvostných pôvodných skladieb s vynikajúcim zvukom!“ Predseda poroty, americký spevák JD Walter, zašiel v superlatívoch ešte ďalej: „Veľmi sa mi páčia kompozície, ako aj nádherné unisoná dychových nástrojov. Lukáš disponuje delikátne jemným zvukom a celá kapela má skutočné porozumenie pre dokonalé swingové cítenie, založené na presvedčivo vedených líniách a fantastickej súhre. Úžasné!“

Slávnostný ceremoniál v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave 30. apríla bol súčasťou osláv Medzinárodný deň jazzu pod záštitou UNESCO. Nechýbali koncerty nominovaných umelcov a zoskupení. Aktuálny projekt „Majster a Margaréta“ predstavila flautistka a skladateľka Sisa Michalidesová a zvukomalebnosť kultového Bulgakovovho románu prekvapila mnohých. Objavne vyznel aj výber zo „Sonetov“ básnického barda Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré zhudobnil klavirista a skladateľ František Báleš. Jeden z mnohých prístupov k ľudovej hudbe predstavil cimbalista Ľubomír Gašpar v rámci svojho Cimbal Project s hosťujúcou vokalistkou Sisou Fehér. Sériu známych ľudových piesní z nedávneho projektu „Ľubozvuk“ ocenilo nadšené publikum dlhotrvajúcim potleskom.

Grafiku od akademického sochára Juraja Čuteka si za Cenu verejnosti ESPRIT odniesol klarinetista Branislav Dugovič. Umelec, ktorý už niekoľko rokov odbieha od klasickej hudby k rozmanitým projektom, sa na ocenenom albume „Bang Bang Boogie Boogie“ (Real Music House) predstavil aj ako basgitarista, klavirista, gitarista a skladateľ. „Nesmierne hravá a v istom zmysle aj odvážna nahrávka,“ nechal sa počuť Johann Kneihs z rakúskeho rozhlasu ORF Ö1. „Výrazné groovy, miestami prešpikované nežnými a poetickými vstupmi.“ Domáci zástupca poroty, hudobný publicista Peter Motyčka vo svojom hodnotení uviedol: „Snáď nielen mňa dostáva do tranzu Dugovičov basklarinet prebublávajúci nad bohatým a pestrým fundamentom analógových klávesov (vynikajúci Eddie Stevens) a vzdušne pulzujúcimi bicími nástrojmi (ešte lepší Taru Alexander). Bang Bang Boogie Boogie je podmanivým minimalom s éterickou atmosférou, evokujúcou svojrázne jambandové trio Medeski, Martin & Wood.“

Večerným ceremoniálom ESPRIT sprevádzal charizmatický herec Robo Roth. Priamy prenos zo slávnostného večera si mohli vypočuť aj poslucháči rádia Devín, ďalšou možnosťou bolo sledovanie Live stream videa na stránke jazz.sk.

Dvadsaťtri nominovaných albumov jubilejného desiateho ročníka cien ESPRIT je dôkazom nielen kvantity, ale aj kvality a rôznorodosti. Na svoje si prišli priaznivci tradičnejšieho mainstreamu ale aj súčasnejších prejavov, milovníci pestrého fusion, zástancovia folklórnych vplyvov i vyznávači experimentálnejších polôh. Snáď ešte nikdy počas desaťročnej histórie ocenení ESPRIT nebol výber natoľko bohatý a rozmanitý.

Zoznam nominovaných jazzových albumov vydaných v roku 2021:

Adam Hudec: „OPUS 0 (Sonata for Bass Guitar)“ (vlastný náklad)

Alan & Stefan Bartus Trio: „Connectivity“ (Pavian records)

Altar Quartets: „November“ (Real Music House)

Branislav Dugovič: „Bang Bang Boogie Boogie“ (Real Music House)

Eugen Botos Project: „Love For Real“ (Hudobný fond)

Fats Jazz Band: „The World is Waiting for the Sunrise“ (Swingmánia)

František Báleš Ansámbel: „Hviezdoslav SONETY“ (Hudobný fond)

HANKA: „Universal Ancestry“ (Hanka G)

Libertatem Ensemble: „HIAWATHA“ (Real Music House)

Ivan Dimitrov: „And - So It Is“ (Hevhetia)

Juraj Schweigert & The Groove Time: „Spin-Off“ (vlastný náklad)

KIN: „KIN“ (Ma Records)

Lash and Grey: „Blossoms Of Your World“ (vlastný náklad)

Ľubomír Gašpar Cimbal Project: „Ľubozvuk“ (Tonstudio Jaromír Rajchman)

Lukáš Oravec Quartet feat. Seamus Blake and Danny Grissett: „Movin' Spirit“ (Lukáš Oravec Records)

Martin Uherek – Príbehy jazzu vol. 3: „Začiatky moderného jazzu“ (PJ Sound Studio)

Peter Uher: „New Reality“ (vlastný náklad)

Sisa Feher: „khi“ (Slnko Records)

Sisa Michalidesová: „Commedia“ (LP Studio)

Sisa Michalidesová: „Majster a Margaréta“ (LP Studio)

Tryptych: „Trypotheque“ (Ma Records)

Vlčie Maky: „Horehronie“ (PJ Sound Studio)

Zorba Že Ja Buddha: „Organ Chaos“