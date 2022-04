Bojnice: Letnú sezónu hornej Nitry otvoril sprievod postáv z rozprávok a filmov (video)

Letnú turistickú sezónu na hornej Nitre v sobotu otvoril sprievod s postavami z rozprávok, seriálov a filmov, ktoré sa natáčali v Bojniciach a okolí. Predstavili tak nový produkt cestovného ruchu. Súčasťou podujatia boli i aktivity pre deti, program bude pokračovať do neskorých nočných hodín korzovaním s legendami v podaní Divadelnej spoločnosti.



"Tento rok sa mohla konečne otvoriť letná turistická sezóna vo veľkom, keďže nám to pandemické opatrenia umožňujú. Máme veľkú radosť, že sa nám zároveň podarilo spustiť nový produkt cestovného ruchu, ktorý vznikol v spolupráci Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra-Bojnice s niekoľkými jej členmi," povedala pre TASR výkonná riaditeľka OOCR Región Horná Nitra-Bojnice Andrea Malátová.



Nový produkt sa podľa nej volá Po stopách rozprávok a dokumentuje v prvom rade rozprávkovú filmografiu, ktorá sa natáčala v regióne hornej Nitry, na Bojnickom zámku a v jeho okolí. "Ide zatiaľ o 18 rozprávok, zahraničných či slovenských. Do budúcna pripravujeme aj rozšírenie tohto produktu, v podobe historickej, dokumentárnej zložky či krátkometrážnych filmov," priblížila.

OOCR má spolu s jej členmi na leto pripravený bohatý plán podujatí, avizovala Malátová a spresnila, že pôjde o remeselné, gastronomické festivaly či festivaly vína. "Veríme, že to dobre dopadne a pandemická situácia sa nezhorší, keďže minulý rok postihla cestovný ruch na hornej Nitre veľmi citeľne. Zahraniční turisti sem nemali takmer možnosť prísť. Najviac to pocítili hotely a gastronomický priemysel. Evidovali sme takmer len slovenských návštevníkov," dodala riaditeľka OOCR.