Konečne pravda o diétach. Nefungujú!

A vy ste prepadli ktorému módnemu trendu?

Ako funguje bazálny metabolizmus?

Fungujúca "diéta", ktorú odporúčajú aj vedci

Ako zbaviť pečeň tuku s "diétou"?

Pomôžu aj fosfolipidy

Michaela Birkusová

30.3.2023 (SITA.sk) -"V mojej praxi sa často stretávam s klientmi, ktorí si počas svojho života prešli rôznymi diétami. Niečo si načítali v knihe a začali podľa toho jesť-nejesť. Ráno šťava, na obed šalát, večer ryba. A vydržali pritom len chvíľu. Nedávno sa mi jedna moja klientka priznala, že si robila sumár svojich životných prešľapov a jeden z najväčších je diétovanie. Od puberty. Teraz váži cez 100 kg a trápi sa všelijakými pridruženými zdravotnými problémami. Napríklad nealkoholovou stukovatenou pečeňou (NAFLD). A pritom je mladá a úspešná. Len tie diéty. Nefungovala žiadna," začína svoje rozprávanie Michaela Birkusová, certifikovaná výživová poradkyňa.Zastavme sa ešte chvíľu pri diétach s ohľadom na módne trendy. Diéty totiž podobne ako móda podliehajú módnym trendom. Jedno obdobie je trendová nízkosacharidová diéta, potom ju nahradí ketodiéta, ktorú nasleduje zeleninová. A takto sa diéty točia v kruhu, do ktorého stále niekto spadne a iný vypadne. "Viete, čo hovorím klientom, keď odo mňa chcú "zaručenú" diétu? Že ak by nejaká existovala, nebola by polovica ľudstva obézna, či s nadváhou alebo by neexistovala pomerne rozšírená diagnóza stukovatenej pečene," konštatuje M. Birkusová.Podľa jej slov je jediný reálne fungujúci prístup k zmene stravovania a úspešnému chudnutiu, vybalansovanie zjedenej energie s vydanou energiou. "Ak zjete 3 000 kcal za deň a nehýbete sa, môžete ich pokojne zjesť aj vo forme zeleninového šalátu, grilovanej ryby a ovsených vločiek. Lebo toľko isto kilokalórií môžete zjesť aj v zdravej forme." hovorí M. Birkusová. Za všetkým pritom hľadajme motor v tele - bazálny metabolizmus. Je to množstvo energie, ktorú naše telo potrebuje na svoje základné fungovanie. Bazálny metabolizmus sa dá buď vypočítať, alebo odmerať na bioimpendačných prístrojoch (meria telesný tuk, vnútrobrušný tuk, svalovú hmotu a podobne). "Predstavte si, že mi bioimpendačný prístroj vypočíta, že musím denne v jedle prijať 1 465 kcal. Okrem tohto množstva potrebujem pridať niečo navyše, pretože idem do práce peši, večer zájdem na jógu a so psom vybehnem 2x denne na 20 minútovú prechádzku. Každá takáto aktivita mi "ukrojí" z prijatých kcal. Pohybom denne "miniem" 700 kcal. A ak chcem, aby moje telo fungovalo správne a bolo zásobené energiou na všetko, čo potrebuje, mala by som zjesť približne 2 000 kcal. Vtedy je moje telo šťastné a spokojné," hovorí M. Birkusová. Informácia o tom, že ak chcem schudnúť, musím ísť "pod bazál", nie je podľa jej vyjadrenia správna. "Každý človek existuje inak, má inak nastavené rutiny, inú pohybovú aktivitu. Ak niekto začne dlhodobo jesť málo a nenapĺňa ani potrebu bazálneho metabolizmu, telo si začne hľadať cestu, ako prežiť. Ak do auta nalejete len polovicu potrebného benzínu, prejde len toľko kilometrov, na koľko mu dáte benzín. Potom ho už môžete len tlačiť."Pri nechcenom spomaľovaní bazálneho metabolizmu si podľa jej slov navyše nahrávame na zdravotné problémy a celoživotné aj chronické diagnózy. Takou je už aj spomínané nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD). Je to stav, pri ktorom sa v pečeňových bunkách ukladá príliš veľa tuku. Pečeň je kľúčový orgán zapojený do regulácie energie. Čo robiť nemá, je ukladanie prebytočnej energie vo forme tuku. Pečeň ukladá len malé množstvo energie, konkrétne sacharidy vo forme glykogénu, nie však tuk. Ukladanie prebytočnej energie vo forme tuku je úlohou tukového tkaniva nášho tela. Hromadenie tuku v pečeni v súvislosti s NAFLD je vo väčšine prípadov spôsobené kombináciou prijímania väčšieho množstva kalórií, ako telo potrebuje, a sedavého životného štýlu. "Diéta" resp. režimové opatrenia sú v tomto prípade nevyhnutné."Pravda je, že existuje jedna diéta, ktorú odporúčajú aj vedci. Nejde však o diétu ako takú, ide skôr o typ stravovania inšpirovaný stredomorskou kuchyňou. Obsahuje konzumáciu zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín, rýb, či morských živočíchov. V zmysle odporučenej stredomorskej diéty je veľmi dôležité, aby boli vaše porcie pestré, farebné, vyvážené, obsahovali všetky makroživiny ako sacharidy, tuky aj bielkoviny a to všetko v odporúčaných pomeroch. Ak si napríklad dáte grilovaného lososa, pridajte k nemu dvojnásobné množstvo celozrnného kváskového chleba, veľkú porciu zeleninového šalátu so strukovinami a nezabudnite na zeleninovú polievku. Losos obsahuje pomerne vysoké množstvo tuku, preto už nepridávajte tuk napríklad do šalátu alebo polievky. Radšej pridajte lyžičku semienok. Zvlášť pri nealkoholovej stukovatenej pečeni je dôležité ustriehnuť si množstvo prijatých tukov," dodáva Michaela Birkusová.Prvá zásada pri všetkých diétach je, vyhýbajte sa prejedaniu a zaraďte do svojho života trochu pohybu. Štúdie uvádzajú, že zníženie hmotnosti podporuje aj úbytok pečeňového tuku u pacientov s NAFLD. Iná štúdia zase hovorí o tom, že pečeňový tuk a inzulínová rezistencia sa u pacientov výrazne znížili potom, keď konzumovali stredomorskú stravu, ako keď konzumovali nízkotučnú diétu s vysokým obsahom sacharidov, aj keď úbytok hmotnosti bol v obidvoch diétach podobný. Hoci bolo preukázané, že stredomorská aj nízkosacharidová diéta znižujú pečeňový tuk, jedna štúdia, ktorá ich kombinovala, ukázala zaujímavé výsledky. V tejto štúdii dodržiavalo 14 obéznych mužov s NAFLD stredomorskú ketogénnu diétu. Po 12 týždňoch došlo u 13 mužov k zníženiu pečeňového tuku. Stredomorská, nízkosacharidová diéta, alebo diéta s nízkym glykemickým indexom - všetko sú to diéty, alebo typy stravovania, ktoré výrazne obmedzujú rafinované sacharidy. Ak teda neviete ako začať, vyraďte zo svojho jedálnička cukor, sladené nápoje a jedlá rýchleho občerstvenia.Pomôcť pečeni postihnutej NAFLD môžeme aj pomocou fosfolipidov. Siahnite po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Výživou, jedlom, diétami, zdravotnými problémami a všetkým s tým súvisiacim sa venuje už 16 rokov. Začala ako amatér – nadšenec a neskôr, keď jej druhorodená dcéra dostala anafylaktickú reakciu z potravín, zahĺbila sa do programu viac. Stala sa akreditovanou výživovou špecialistkou, absolvovala tiež mnoho odborných školení a vzdeláva sa ďalej. Má za sebou aj špecializovaný tréning na MONASH University v Austrálii na manažment lowFODMAP protokolu pri IBS (syndróm dráždivého čreva) pacientoch.Špecializuje sa na úpravu stravovania pri zdravotných problémoch či už s trávením, alebo aj pri iných chronických, či autoimunitných ochoreniach. Pracuje s lowFODMAP diétou a manažmentom pacientov s IBS a IBD (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), rôzne intolerancie, alergie a iné ochorenia tráviaceho traktu.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.