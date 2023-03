Chorvátsko plánuje Ukrajine dodať vrtuľníky Mi-8 a pomôcť s odmínovaním

30.3.2023 - Chorvátsko dúfa, že Ukrajine „v blízkej budúcnosti" dodá vrtuľníky Mi-8. Povedal to v stredu chorvátsky minister obrany Mario Banožić. Nekonkretizoval však, koľko vrtuľníkov by jeho krajina mohla potenciálne poskytnúť.Minister zároveň konštatoval, že Chorvátsko by mohlo Ukrajine pomôcť v jej snahe o odmínovanie vzhľadom na skúsenosti z odmínovania od chorvátskej vojny za nezávislosť z rokov 1991 až 1995.Informuje o tom web Kyiv Independent.