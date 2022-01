Konečný: Pandémia nevyvolala krízu filmového priemyslu, práve naopak

V roku 2021 sa natočilo veľké množstvo kvalitných filmov a seriálov, celosvetová pandémia sa filmového priemyslu negatívne nedotkla. Počas prezentácie takmer stovky najlepších filmov a seriálov v trenčianskom klube Lúč to povedal šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný.







"Vôbec neplatí to pravidlo, že pandemický rok je zlý rok pre filmy. Nedá sa povedať, že filmový, seriálový a streamový priemysel je v nejakej kríze, práve naopak. Vybrať to najlepšie, čo sa za posledných 12 mesiacov natočilo, je takmer nemožné. Mňa najviac zaujal japonský film Drive my car. Získal cenu na festivale v Cannes a do slovenských kín by mal prísť už tento rok," priblížil Konečný.

Na snímke diváci sledujú prednášajúceho Petra Konečného (nie je na snímke) počas prednášky Večer najlepších filmov a seriálov roka 2021, 27. januára 2022 v trenčianskom klube Lúč.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ako dodal, najväčší rozmach momentálne zažíva seriálová tvorba. Mimoriadne zaujímavý však bol v roku 2021 aj festivalový svet.

Na snímke Peter Konečný sa prihovára k divákom počas prednášky Večer najlepších filmov a seriálov roka 2021, 27. januára 2022 v trenčianskom klube Lúč.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

"Vznikli skvelé filmy . Filmovou tvorbou prekvapili aj také krajiny ako Egypt, Alžírsko či Malta. Na Slovensku sa natočí asi 30 filmov ročne, sme krajina, ktorá ich má v prepočte na jedného obyvateľa mimoriadny počet. Na Slovensku nakrúca veľmi veľa režisérov a režisérok, takže sme veľmi akčná krajina," doplnil Konečný s tým, že počas predstavovania najlepších filmov a seriálov za minulý rok odprezentoval 12 filmov a seriálov zo Slovenska.