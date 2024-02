Konferencia biskupov Slovenska sa vyjadrila k aktuálnej spoločenskej situácii. Takýto odkaz majú pre ľudí

2.2.2024 (SITA.sk) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa vyjadrila k aktuálnej spoločenskej situácii v štáte. V stanovisku uverejnenom na ich webstránke zdôraznili, že občania Slovenska si demokraticky zvolili svoju vládu, a to v rámci demokratickej spoločnosti, v ktorej žijú.Poukázali tiež na to, že vláda sa zaviazala k upevňovaniu stability štátu a posilňovaniu dôvery občanov voči demokratickým inštitúciám.„My biskupi Slovenska pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzďaľujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy,“ uviedla KBS.Biskupi tiež apelujú na to, aby ľudia nestratili víziu krajiny, kde korupcia a nespravodlivosť, zloba a nenávisť nebudú mať miesta.„Začnime od seba v otvorenosti a pripravenosti aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivca znamená zveľaďovať aj spoločné dobro,“ vyzvali. Dodali, že slovami i činmi je potrebné konkrétne prispievať ku kreovaniu spoločnosti, v ktorej nie sú rozdúchavané vášne polarizácie a extrémizmu, ale v ktorej je rozvíjaný duchovný, kultúrny, ekonomický i sociálny potenciál.„Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti. Rozvoj a duchovné blaho našej vlasti podporujeme aj svojimi modlitbami,“ uzavrela KBS.