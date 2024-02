Raši sa pochválil výsledkami za sto dní, Matovičovi ministri vraj tápali počas celého funkčného obdobia (video)

Vzrástol objem míňania eurofondov

Svoju víziu predstavil primátorom

Príprava nového zákona

2.2.2024 (SITA.sk) - Nové vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za prvých sto dní stihlo urobiť pre Slovensko, jeho obyvateľov a regióny viac ako predchodcovia za tri a pol roka. Rezortný šéf Richard Raši Hlas-SD ) tvrdí, že kým bývalí Matovičovi ministri tápali počas celého funkčného obdobia, oni naplno makajú od prvého dňa.„Aj vďaka rekordnému čerpaniu sme zachránili pre Slovensko takmer všetky eurofondy," informoval na sociálnej sieti minister investícií.Nespomenul prijímateľov, ktorí v závislosti od realizácie svojich projektov majú hlavný podiel na úrovni využívania prostriedkov Európskej únie . S blížiacim sa koncom oprávneného obdobia pre prijímateľov totiž výrazne rastie objem míňania eurozdrojov so zámerom, aby neprepadli.Čerpanie starých eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 - 2020 dosiahlo ku koncu minulého roka, kedy aj uplynulo oprávnené obdobie, viac ako 13 miliárd eur. Predstavuje to cez 90 % z alokácie desiatich programov 14,5 miliardy eur.V posledných dvoch mesiacoch vlaňajška, počas nového vedenia ministerstva investícií, bolo z eurozdrojov využitých zhruba 840 miliónov eur, pričom celkový podiel čerpania od konca októbra do záveru roka vzrástol skoro o 6 percentuálnych bodov.Objem čerpania eurofondov sa ešte môže dodatočne zvýšiť o ďalšie zdroje pri záverečnom účtovaní do apríla. Prepadnúť môže podľa doterajšieho očakávania asi 100 miliónov eur.„Svoju víziu sme predstavili viac ako 1 300 starostom a primátorom," poznamenal Raši. Išlo o prvý kongres pre komunálnych lídrov v Poprade, kde bol nedlho pred tým, ako oznámil, že bude kandidovať za prezidenta, predseda Národnej rady SR a Hlasu-SD Peter Pallegrini Minister investícií medzi výsledkami svojho rezortu za sto dní spomenul aj úsporu vyše 200-tisíc eur po zrušení propagačného časopisu exministerky investícií Veroniky Remišovej Samotné ministerstvo k tomu dodalo, že výsledky nového vedenia od jeho nástupu na seba nenechali dlho čakať. „Od eurofondovej revolúcie, cez prípravu nového zákona o verejnom obstarávaní, až po záchranu takmer všetkých eurofondov pre Slovensko. Týmito úspechmi sa však naša misia nekončí, ale naopak, práve začína," poznamenalo ministerstvo.Návrh spomínaného nového zákona o verejnom obstarávaní stále nezverejnilo. Súčasná vláda sa informáciami o ich využívaní oficiálne v rámci programu venovala iba v novembri. Minister Raši odvtedy takéto informácie na rokovaie vlády doteraz nepredložil.Rezort označil za úspechy sto dní záchranu portálu Slovensko.sk, či zníženie nájomného pre štátnu spoločnosť Slovensko IT, čím ušetrili 120-tisíc eur ročne.