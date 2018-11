Konferencia o Líbyi priniesla dohodu medzi súperiacimi lídrami

Účastníci medzinárodnej konferencie o budúcnosti Líbyi rokujú za okrúhlym stolom počas plenárneho zasadnutia v Palerme 13. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Palermo 14. novembra (TASR) - Generál Chalífa Haftar, veliteľ samozvanej národnej armády, ktorá ovláda východ Líbye, súhlasil so zotrvaním predsedu medzinárodne podporovanej líbyjskej vlády Fájiza Sarrádža vo funkcii dovtedy, kým sa v krajine neuskutočnia dlho odkladané voľby. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na nemenovaného diplomata po skončení medzinárodnej konferencie o Líbyi, ktorá sa konala v pondelok a utorok v talianskom Palerme.Popri konferencii zorganizoval taliansky premiér Giuseppe Conte stretnutie líbyjských súperiacich vodcov, zatiaľ však nie je jasné, či táto udalosť zmení vývoj v samotnej Líbyi, zmietanej v ostatných rokoch vojnou a bezprávím. Účastníkmi stretnutí v Palerme boli aj splnomocnenec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, tuniský prezident Bádží Káid Sabsí, ruský premiér Dmitrij Medvedev, alžírsky premiér Ahmad Ujahjá, francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a predseda Európskej rady Donald Tusk.povedal Conte. Podľa jeho záverečných slov pomohlo toto podujatie získať medzinárodnú podporu pre plán stabilizácie Líbye.komentoval situáciu v Líbyi splnomocnenec Salamé.Podobné vyjadrenia obsahovalo aj záverečné komuniké, podľa ktorého by sa mali voľby uskutočniť v období od marca do júna 2019. Dokument tiež vyzýva všetky strany, aby sa zriekli násilia, a vyjadruje pochvalu Salamému za jehoHaftar pricestoval do sicílskeho Palerma v pondelok večer, ale nešiel na pracovnú večeru s ďalšími lídrami. Na samotnej konferencii sa odmietol zúčastniť. Podľa agentúry AFP si nechcel sadnúť za jeden stôl s vodcami islamistov, proti ktorým zvádza tvrdé boje na vojenskej i ideologickej úrovni. Nezúčastnil sa ani na spoločnom fotografovaní s delegátmi konferencie.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu v súčasnosti súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v západolíbyjskom Tripolise s vládou v sídliacou v Tobruku. Haftar je lojálny vláde vo Tobruku, ktorý sa nachádza na východe Líbye.