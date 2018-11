Spolupráca SR a Azerbajdžanu môže priniesť investičné príležitosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 14. novembra (TASR) - Posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Azerbajdžanom by mohlo priniesť nové investičné príležitosti pre slovenské podniky. Zaujímavý by pre ne mohol byť energetický sektor, ale aj oblasť IT, či cestovného ruchu. O rozvoji slovensko-azerbajdžanských vzťahov rokuje v týchto dňoch slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý je od pondelka na oficiálnej návšteve krajiny.Azerbajdžan patrí medzi rozvojové ekonomiky v regióne Kaukazu. V poslednom období zaznamenal značný ekonomický rast, generuje až 75 percent hrubého domáceho produktu (HDP) krajín južného Kaukazu. Pozitívne výsledky dosahuje najmä vďaka príjmom z ťažby a exportu uhľovodíkov.Obchodná bilancia medzi Azerbajdžanom a Slovenskom rastie od roku 2013, vlani dosiahla 56,3 milióna eur. Podľa vyjadrení Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa zo Slovenska do Azerbajdžanu vyvážali najmä osobné vozidlá a iné dopravné prostriedky.uviedla pre TASR SARIO. Jednoznačným lídrom exportu Azerbajdžanu na Slovensko je ťažobný priemysel. Základné kovy a rôzne výrobky z nich tvoria takmer 100 percent azerbajdžanského exportu na Slovensko.Podľa odborníkov by tak posilnenie vzťahov medzi Slovenskom a Azerbajdžanom mohlo byť na prospech obidvoch krajín. Usiluje sa o to aj samotná Európska únia (EÚ).povedala analytička portálu Euractiv Lucia Yar.Podľa SARIO sú pre slovenských podnikateľov majúcich záujem o export do Azerbajdžanu perspektívne viaceré sektory, najmä však energetický, stavebný, logistický, či agrárny. Priestor na hlbšiu spoluprácu sa otvára aj v oblasti cestovného ruchu a IT sektora.myslí si Yar.Tiež upozornila na to, že Azerbajdžan, na rozdiel od iných krajín Východného partnerstva, zatiaľ neašpiruje na uzavretie asociačnej dohody s EÚ, no zároveň si drží odstup od intenzívnejšej spolupráce s Moskvou.dodala analytička.