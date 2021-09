Konflikt NAKA a inšpekcie nie je podľa Beňovej ničím výnimočným, Bilčík vidí za problémami vládu Smeru

Atmosféra strachu

Problémy súvisia s vraždou Kuciaka

Názory k pracovnej skupine sa rôznia

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Konflikt Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ) nie je podľa europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD/S/D) ničím výnimočným, no podľa jej kolegu z europarlamentu Vladimíra Bilčíka (Spolu/EPP) je hodný prešetrenia. Vyplýva to z ich odpovedí pre agentúru SITA.Beňová tvrdí, že bezpečnostné zložky na seba navzájom narážajú aj v iných krajinách. Na Slovensku je boj ÚIŠ a NAKA výnimočný v tom, že sa do neho zaplietli médiá.„Máme médiá, ktoré podporujú jednu stranu a tiež také, ktoré podporujú druhú stranu. Túto vec treba nechať na štátne inštitúcie, ktoré musia prijať legislatívu, aby sa to čo najskôr skončilo,“ uviedla. Dodala, že inak sa vytvára atmosféra strachu z toho, koho ráno prídu zatknúť.Europoslankyňa dodala, že generálny prokurátor Maroš Žilinka má jej plnú dôveru. Poukázala, že si ho zvolila koalícia, nikto ho teda nemôže označiť ako kandidáta opozície. „Páči sa mi, že hovorí iba to, čo z môjho pohľadu takto vysokopostavený človek má hovoriť,“ dodala.Vladimír Bilčík povedal, že sa bude zaujímať spolu s členmi misie Európskeho parlamentu , ktorá na Slovensko prišla, čo v policajných zložkách prebieha a čo funguje a nefunguje.„Problémy, ktorým čelíme, súvisia s dlhými rokmi vlády, na čele ktorej bol Smer – sociálna demokracia a súvisia s kontextom a dôsledkami tragických vrážd Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej . Po tých udalostiach sa vyplavilo na povrch množstvo informácií o tom, akým spôsobom nám zlyhávajú verejné inštitúcie a verejnosť k nim stratila dôveru,“ povedal.Obaja europoslanci sa rôznia aj v názore na pracovnú skupinu, ktorá vznikla na podnet vlády a jej úlohou je vyriešiť spory medzi členmi ÚIŠ a NAKA. Podľa Beňovej je vznik pracovnej skupiny zbytočný a nič nevyrieši.Bilčík sa ale domnieva, že nad skupinou netreba lámať palicu, ako to niektorí robia a mala by dostať šancu. „Pokiaľ príde s jasnou identifikáciou problémov, ktoré dnes v štáte máme a ktoré súvisia s tým, čo sa tu v posledných týždňoch deje, a navrhnú nejaké riešenia, tak ja to len uvítam,“ uzavrel europoslanec.