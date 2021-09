Pápež František počas návštevy u jezuitov prehovoril o svojej kritike, niektorí ho označujú za komunistu

Pripravený ako brankár v bránke

Diablova robota

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Niektorí mi vyčítajú, že nehovorím o svätosti. Vravia, že stále hovorím o sociálnej otázke a že som komunista. Aj napriek tomu, že som napísal celú apoštolskú exhortáciu o svätosti Gaudete et exultate (Radujte sa a jasajte, pozn. red.).Uviedol to pápež František počas súkromného rozhovoru s jezuitmi v rámci prvého dňa svojej návštevy Slovenska v nedeľu 12. septembra. Prepis rozhovoru po súhlase Svätého Otca v utook zverejnila Spoločnosť Ježišova na svojej internetovej stránke. Spracoval ho novinár a jezuita Antonio Spadaro, šéfredaktor talianskeho časopisu La Civilta Cattolica.Pápež sa stretol s 53 členmi spoločnosti, do ktorej sám patrí, v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Stretnutie sa podľa provinciála spoločnosti na Slovensku Jozefa Šofranka nieslo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Pre agentúru SITA to povedal krátko po jeho skončení.Ako ďalej uviedol, Svätý Otec odmietol pripravené kreslo a sadol si medzi jezuitov na stoličku. Hneď po privítaní ich vyzval k tomu, aby mu kládli otázky. „Som pripravený ako brankár v bráne, strieľajte,“ poznamenal vtedy.Jeden z účastníkov stretnutia sa v rámci rozhovoru zmienil pápežovi o vnútornom napätí v katolíckej cirkvi na Slovensku. Poznamenal pri tom, že niektorí vnímajú pápeža ako nepravoverného, iní ho idealizujú. Zaujímalo ho, ako sa pápež František stavia k ľuďom, ktorí na neho hľadia podozrievavo.„Ako príklad spomeniem jednu veľkú katolícku televíznu stanicu, ktorá bezostyšne neustále ohovára pápeža. Ja osobne si možno tieto útoky a údery zaslúžim, pretože som hriešnik. Ale Cirkev si toto nezaslúži. Je to diablova robota. Niektorým z nich som to aj povedal,“ uviedol.Podľa jeho slov majú na jeho adresu zlomyseľné poznámky aj niektorí klerici. „Občas mi dôjde trpezlivosť. Najmä keď vynášajú súdy bez toho, aby viedli skutočný dialóg. Tam nič nezmôžem. Ja si idem za svojím, nedám sa vtiahnuť do ich sveta ideí a fantázie,“ poznamenal Svätý Otec. Zároveň sa zmienil o spomínanej výčitke, že nehovorí o svätosti a obvineniach, že je komunista.Svätý Otec navštívil Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Počas svojej apoštolskej cesty navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.