Konflikt Pellegrini – Fico môže vyústiť aj do rozkolu strany Smer-SD, tvrdí politológ Štefančík

Fico ako akcionár podniku

Rečiam o Pellegriniho Smere uverí málokto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2020 - Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) má jedinečnú príležitosť na rozvoj vnútrostraníckej demokracie. Konflikt medzi podpredsedom strany Petrom Pellegrinim a šéfom Smeru-SD Robertom Ficom však nakoniec môže vyústiť aj do rozkolu strany.Pre agentúru SITA to povedal politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík v kontexte Pellegriniho výzvy voči Ficovi.Pellegrini v utorok 26. mája na tlačovej konferencii povedal, že dozrel čas na to, aby Robert Fico odišiel z čela strany, ak nechce dopadnúť ako bývalí slovenskí premiéri Vladimír Mečiar či Mikuláš Dzurinda.Smer-SD podľa politológa doteraz fungoval v zmysle, že predseda alebo predsedníctvo o niečom rozhodli a ostatní „ticho“ súhlasili.„Kandidatúrou Petra Pellegriniho do funkcie predsedu strany sa Smer môže posunúť ku klasickým stranám, kde je súťaživosť prirodzenou súčasťou vnútrostraníckeho života. Ako však ukazuje skúsenosť takmer každej politickej strany na Slovensku od Novembra ´89, takýto konflikt pred voľbou predsedu strany zvyčajne vyústil do rozkolu strany, čo nakoniec urýchlilo úpadok pôvodného subjektu,“ priblížil Štefančík.Zdôraznil, že Fico sa zatiaľ v spojitosti so Smerom-SD správa ani nie ako predseda strany, ale skôr ako hlavný akcionár podnikateľského subjektu. Dôležité však podľa neho je, že doteraz vedel šéf Smeru-SD vždy ustúpiť, aby si uchoval svoj mocenský vplyv.„Prípadné konflikty nikdy nebral osobne, v jeho rozhodnutiach spravidla prevážil racionálny prístup k riešeniu odlišných názorov. Ak by však Fico konal v súlade s touto filozofiou aj tentokrát, mohol by riskovať, že nakoniec môže skončiť ako Ján Slota v SNS po zvolení Andreja Danka za šéfa národniarov. A síce, že by sa ho nový predseda snažil definitívne zbaviť,“ ozrejmil politológ. Fico je totiž podľa jeho slov pre Smer viac príťažou, ako podporou.Nedohoda Fica s Pellegrinim povedie podľa Štefančíka k akcelerácii postupného úpadku Smeru-SD. Pellegrini sa totiž viackrát vyjadril, že nevylučuje ani svoj odchod zo strany.Politológ sa domnieva, že týmto odchodom sa Smer posunie viac ku Kotlebovcom – Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS), „keďže jednou z hlásnych trúb Smeru je ľavicový extrémista Ľuboš Blaha".„To síce môže ešte viac zblížiť Smer s Kotlebovcami, no na druhej strane budú súťažiť o toho istého voliča. Pellegriniho osobnej kariére by prospel skôr odchod ako transformácia Smeru pod jeho vedením. Rečiam o tzv. ‚novom Smere' totiž zrejme dokáže uveriť len málokto,“ vysvetlil Štefančík.