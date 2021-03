Kongres schválil Bidenov plán pomoci, v boji proti dopadom koronavírusu pomôžu takmer dva bilióny dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký Kongres v stredu definitívne schválil plán pomoci prezidenta Joea Bidena vo výške 1,9 bilióna dolárov. Cieľom uvedeného balíka pomoci je stabilizovať americkú ekonomiku postihnutú pandémiou koronavírusu a podporiť očkovací proces.„Pomoc je tu,“ uviedol Biden prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Prezident povedal, že opatrenie podpíše v piatok.Medzi kľúčové prvky balíka pomoci patrí jednorazová finančná podpora 1 400 dolárov na osobu, čo spolu s dávkou 600 dolárov schválenou v rámci nedávneho zákona na riešenie vplyvu pandémie COVID-19 zvýši hodnotu pomoci na 2000 dolárov na osobu.Plán počíta s predĺžením výhod pre nezamestnaných do konca augusta s cieľom pomôcť viac ako 11 miliónom dlhodobo nezamestnaných. Rodičia detí do 18 rokov budú počas jedného kalendárneho roka dostávať každý mesiac pravidelné príspevky.Finančnú podporu a rôzne granty by mali dostať aj školy, univerzity, malé podniky aj miestna samospráva. Dovedna 70 miliárd dolárov by malo ísť na podporu testovania a očkovania proti koronavírusu.