Zadržanie Pčolinského bude podľa Transparency veľkým testom pre špeciálnu prokuratúru vedenú Lipšicom

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského pre podozrenie z korupcie je, paradoxne, dobrou správou pre Slovensko.Uviedla to organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , podľa ktorej zadržanie ukazuje, že polícia má voľné ruky aj pri nominantoch súčasnej vlády. Informovala o tom TIS na svojom profile na sociálnej sieti „Bude to aj veľkým testom pre špeciálnu prokuratúru vedenú Danielom Lipšicom , kedysi blízkym spolupravníkom zadržaného Pčolinského. Presne pre takéto konflikty záujmov sme boli za to, aby tento protikorupčný úrad neviedol bývalý politik,“ pokračovala TIS.Organizácia však dodáva, že je to aj potenciálne smutná správa o schopnosti vládnej koalície nominovať do dôležitej pozície „rovného“ človeka.„Ale skutočnú vinu či nevinu definitívne určia až ďalšie udalosti, prípadne súd. Osud Pčolinského v istom zmysle povie o návrate vlády spravodlivosti na Slovensku viac ako to, ako nakoniec skončia Marian Kočner Tibor Gašpar či Monika Jankovská ,“ uzavrela TIS.