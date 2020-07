Kongresový cestovný ruch je veľká príležitosť, prínos pre ekonomiku Slovenska by bol ohromný

Ideálna forma cestovného ruchu

Profituje štát, mestá, regióny aj súkromníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších exportných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Vyplýva to z tlačovej správy Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenia Bratislava Convention Bureau (BCB), ktoré má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na európsku kongresovú mapu."Podľa profesionálnej asociácie International Congress and Convention Association (ICCA) jeden účastník kongresu znamená pre slovenskú ekonomiku tržby na úrovni 386 eur za deň, pričom priemerný kongres trvá štyri dni. Najväčšie kongresy v Bratislave, Eurotox 2017, Wonca Europe 2019 a IIW 2019 s počtom 1 300, 2 000 a 1 700 delegátov znamenali priamy prínos do ekonomiky štátu cca 7,7 milióna eur," uvádza BTB a dodáva, že potenciálny finančný prínos budúcich kongresov usporiadaných v Bratislave je preto ohromný.BTB v súčasnosti oslovuje cieľovú skupinu nákupcov podujatí v zahraničí a rozvíja business-to-business komunikáciu. „BCB dlhodobo vyvíja iniciatívu pre podporu kongresového cestovného ruchu. Naše aktivity sú zamerané na tzv. hardware, čiže propagáciu kapacít a infraštruktúry pre Business Meetings a tzv. software, čiže strategický marketing a branding destinácie, konkrétne propagačné aktivity, reprezentáciu na zahraničných podujatiach a operatívu,“ hovorí predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.Odvetvie, ktoré sa medzinárodne označuje ako business meetings predstavuje podľa BTB ideálnu formu cestovného ruchu. "Prináša lukratívnu a vzdelanú klientelu, nespôsobuje masový turizmus, pozitívne ovplyvňuje sezónnosť a predstavuje potenciál pre širší región danej destinácie. Celosvetovo ide o jedného z najväčších zamestnávateľov vôbec," dodáva BTB.„Ďalším rozmerom kongresov je aj ich nefinančný prínos, akými sú reputačný efekt pre mesto, stúpajúca kvalita služieb, zamestnanosť, výmena odborného know-how a v neposlednom rade priamy vplyv na zahraničné investície," hovorí vedúca oddelenia BCB Nina Erneker.Z kongresového cestovného ruchu tak v konečnom dôsledku môže profitovať štát, mestá a ich obyvatelia, regióny a súkromný sektor.„Medzinárodné mítingy, konferencie a kongresy sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu v hlavných mestách a Bratislava nie je výnimkou. V hoteloch tvorí významný podiel zdrojov príjmu, až na úrovni 40 percent. Posledné roky dopyt po organizácii veľkých podujatí rástol, avšak nedostatočná infraštruktúra ho brzdila. Preto podpora výstavby kongresového centra môže byť vnímaná ako významná pomoc podnikateľom v tejto neľahkej dobe,“ uzavrel odborník na cestovný ruch a predseda komory hotelov a reštaurácií BTB Michal Naď.