Slovenskí profesionáli zarábajú o 48 percent viac ako iní vojaci v NATO, ale výdavky na prevádzku sú nízke

Hrubá mzda rastie v iných krajinách rýchlejšie

Môžu ušetriť viac ako sto miliónov eur

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má nadpriemerné výdavky na vojenský personál, naopak podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a budovanie infraštruktúry. Z revízie výdavkov na obranu v rámci projektu Hodnoty za peniaze ďalej vyplýva, že slovenskí profesionálni vojaci a vojačky zarábajú o 48 percentuálnych bodov viac, ako vojaci v porovnateľných krajinách NATO.Na Slovensku dosahuje plat vojaka 165 percent priemernej mzdy v hospodárstve, v iných krajinách NATO je to 117 percent. Hrubá mzda v obrane pritom v ostatných rokoch rastie o polovicu rýchlejšie, ako príjem iných zamestnancov štátu.Ďalším problémom, na ktorý ukázala revízia výdavkov na obranu je aj to, že vo veliteľských štruktúrach Ozbrojených síl SR (OS SR) pracuje o 27 percent viac ľudí, ako v iných krajinách NATO.„Medzinárodní partneri oveľa viac vo velení a riadení armády využívajú civilný personál. Zároveň mzdy civilného a vojenského personálu v týchto štruktúrach sa javia byť v porovnaní s inými štátmi výrazne nadhodnotené,” uviedol Útvar hodnoty za peniaze.Počty vojakov pritom dosahujú len 76 percent z plánu OS SR.Vysoké výdavky na personál teda podľa revízie obranných výdavkov vyplávajú z celkovej výšky platov, vekovej štruktúry OS SR a z pomeru medzi civilným a vojenským personálom.„Optimalizáciou výdavkov ministerstva a ozbrojených síl na personál je podľa odhadu revízie možné ušetriť vyše 114 miliónov eur,” uvádza sa v revízií výdavkov. Vyrovnanie miezd slovenských vojakov s mediánom iných krajín NATO by prinieslo úsporu viac ako 100 miliónov eur.