Koniec čakania na kuriéra. S novou aplikáciou myDPD si zákazník manažuje doručenie zásielky podľa svojich potrieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) -V minulom roku sa rozmach internetového nakupovania ešte viac urýchlil. Pandémia koronavírusu a obmedzené možnosti nakupovania zmenili správanie zákazníkov, ktorí presunuli svoje nákupy na internet. Zvýšil sa nielen počet zákazníkov, ale aj frekvencia nákupov. "Z nakupovania na webe sa pre mnohých ľudí stala doslova rutinná, každodenná záležitosť. Kuriérske spoločnosti sa tejto zmene musia prispôsobiť. Mnohí zákazníci nakupujú v e-shopoch aj niekoľkokrát do týždňa a chcú mať prehľad o svojich zásielkach. Zároveň potrebujú mať možnosť pružne prispôsobovať miesto a čas doručenia," hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku.Kuriérska spoločnosť DPD spustila na Slovensku webovú aplikáciu myDPD , ktorá zákazníkom internetových obchodov umožňuje plnohodnotne manažovať doručovanie zásielok, ktoré si objednali. Pomocou aplikácie môžu sledovať pohyb zásielok na mape v reálnom čase, môžu si meniť čas a miesto doručenia alebo presmerovať balík na odberné miesto Pickup. myDPD má responzívny dizajn, ktorý umožňuje jednoduché používanie aj na mobilných telefónoch či tabletoch. Navyše, po registrácií má zákazník možnosť nastaviť si svoje vlastné preferované možnosti dopravy, alebo tiež objednávať dopravu pre vlastné zásielky. "Zákazník dnes nechce čakať na to, kedy mu zavolá kuriér. Vďaka moderným technológiám sa doručovanie zásielok prispôsobuje potrebám ľudí, nie naopak," vysvetľuje Peter Pavuk. Na jeseň webovú aplikáciu doplní aj aplikácia pre mobilné telefóny.DPD neustále investuje do modernizácie svojich služieb a pravidelne prináša novinky, ktoré robia samotné doručovanie balíkov rýchlejšie a efektívnejšie. Vďaka nim sa zvyšuje pohodlie pre odosielateľa aj adresáta zásielky, majú však aj zásadný vplyv na životné prostredie. "Čím je cesta balíka od odosielateľa k príjemcovi jednoduchšia, tým menej kilometrom potrebujú kuriéri najazdiť na doručenie jednej zásielky. Inovácie tak majú priamy vplyv na kvalitu prostredia v našich mestách," dodáva Peter Pavuk.Informačný servis