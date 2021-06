Zabávajte sa v Niké a získajte milióny nikov!

Staňte sa Kurzmajstrom práve vy

23.6.2021 (Webnoviny.sk) -Niké počas futbalového sviatku predstavuje hneď dve akcie, ktoré sú určené pre všetkých svojich hráčov. Jednou z nich je KURZMAJSTER . Klienti tento bonus môžu využiť vo všetkých pobočkách Niké a Nikinkách po celom Slovensku.Stačí ak si odo dneška až do záverečného dňa EURA 2020, čiže do 11. júla, podáte tiket v minimálnej hodnote 1 euro, ktorý bude v rovnakom termíne aj vyhodnotený. Každý výherný tiket je automaticky v hre o výhry v celkovej výške až 2 000 000 nikov. Ten, ktorý bude mať najvyšší celkový výherný kurz, získa presnú polovicu z celkovej dotácie. V prepočte na eurá je to parádnych 10 000! Druhú polovicu z celkovej dotácie si rozdelí medzi sebou ďalších 19 šťastlivcov.Viac o Kurzmajstrovi hovorí riaditeľ retailovej siete Niké Stanislav Cintavý:Pre tipérov preferujúcich tipovanie vo svojom mobile či počítači prinášame akciu s názvom EUROBONUS . V tomto prípade stačí potvrdiť záujem o spomínaný bonus a uskutočniť vklad na svoje konto a to minimálne vo výške 20 eur. Odmenu vo výške 500 nikov získate po prestávkovaní 20 eur. Do akcie sa rátajú tikety, ktorých kurz začína na hodnote 1,30. Akcia trvá od dnes do 29. júna.Užite si horúce dni s pestrými bonusmi od Niké. Ak ešte nepatríte do Niké rodiny, môžete to jednoducho zmeniť v ktorejkoľvek pobočke Niké alebo na www.nike.sk. Zaregistrujte sa práve teraz a ako bonus dostanete automaticky 20 € zadarmo vo voľných tiketoch! To však nie je všetko. Po vložení finančnej čiastky na vaše stávkové konto, alebo podaní tiketu v pobočkách, sa vám navyše spustí Bonus bez limitu , ktorý vám prináša ďalšie benefity.Informačný servis