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 24hod.sk    Šport

21. júna 2026

Koniec jednej éry, ktorá trvala 23 rokov. Na čele SPV Varga strieda Riapoša – VIDEO


Tagy: nový predseda Slovenský paralympijský výbor Valné zhromaždenie Voľba predsedu

Tomáš Varga strieda Jána Riapoša na čele slovenských paralympionikov. Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového šéfa. Po dlhočiznom období, v ktorom stál na čele slovenských ...



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varga 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Tomáš Varga strieda Jána Riapoša na čele slovenských paralympionikov.


Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového šéfa. Po dlhočiznom období, v ktorom stál na čele slovenských paralympionikov Ján Riapoš, prichádza Tomáš Varga.

Tridsaťsedemročný rodák z Nitry bol vedúci slovenskej výpravy na nedávnych zimných paralympijských hrách v Miláne/Cortine d´Ampezzo a v štruktúrach SPV pracoval v rôznych funkciách od roku 2013.

Novozvolený predseda získal silný mandát a do svojej funkcie nastupuje s rešpektom a víziou posúvať vpred podmienky pre parašport na Slovensku. Na valnom zhromaždení SPV boli do Výkonného výboru SPV zvolení: Branislav Delej, Miroslav Dráb, Henrieta Farkašová, Gabriela Ižariková, Jakub Krako a Juraj Medera.

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"Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Som veľmi poctený tým, že som dostal taký silný mandát. Teším sa na obrovskú výzvu, ktorá stojí predo mnou. Verím, že parašport na Slovensku bude každý rok silnejší. Potrebujeme prerobiť veľmi veľa vecí od stanov a základných priorít,"povedal Tomáš Varga v rozhovore na fejsbukovom profile SPV.

Na otázku, čo teda bude jeho hlavná priorita a prvé kroky vo funkcii, dal jednoznačnú odpoveď: "Hlavnou prioritou budú šport a športovci. To sú základy, ku ktorým sa musí vrátiť Slovenský paralympijský výbor. Tiež musíme rozvéjať spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom aj ďalšími športovými federáciami."


Zdroj: SITA.sk - Koniec jednej éry, ktorá trvala 23 rokov. Na čele SPV Varga strieda Riapoša – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nový predseda Slovenský paralympijský výbor Valné zhromaždenie Voľba predsedu
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