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 24hod.sk    Šport

21. júna 2026

Argentínska legenda Kempes varuje pred Rakúšanmi. Ich tréner je otec protipressingu, vraví


Tagy: Futbalová legenda MS vo futbale 2026 Výstraha

Legendárny Argentínčan, ktorý na sklonku kariéry hral niekoľko rokov aj vo Viedni a St. Pöltene. Mario Kempes varuje národný tím Argentíny pred ich nadchádzajúcim zápasom na ...



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algeria_argentina_wcup_soccer_14997 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Legendárny Argentínčan, ktorý na sklonku kariéry hral niekoľko rokov aj vo Viedni a St. Pöltene.


Mario Kempes varuje národný tím Argentíny pred ich nadchádzajúcim zápasom na majstrovstvách sveta v pondelok v texaskom Arlingtone proti Rakúsku.

Kempes obozretne uviedol, že Rakúšania majú veľký počet kvalitných hráčov a predovšetkým trénera, ktorého herný systém by mohol obhajcom titulu spôsobiť problémy.

Sedemdesiatjedenročný majster sveta z roku 1978 označil Ralfa Rangnicka za "otca protipressingu" a povedal, že Rakúsko sa môže spoľahnúť na mladých hráčov s konštantne vysokou kvalitou hry.

Musia byť opatrní


"Prakticky všetci hrajú v najvyšších ligách na svete. Preto musíme byť opatrní. David Alaba je najväčšia hviezda rakúskeho tímu. Bohužiaľ, mal katastrofálny rok, pretože pre zranenia veľa nehral, To však neznamená, že teraz je mimo formy," pokračoval Kempes podľa webu ORF.

Legenda chváli Rakúšanov


Legendárny Argentínčan, ktorý na sklonku kariéry hral niekoľko rokov aj vo Viedni a St. Pöltene, osobitne vyzdvihol aj výkony Marcela Sabitzera, Marka Arnautoviča, Konrada Laimera a Nicolasa Seiwalda.



"Rakúšania majú dôležitých stredopoliarov, ktorí dokážu hre vtlačiť svoj štýl. Aj tak si však myslím, že najdôležitejší článok tímu je ich tréner Rangnick," dodal Kempes.

Napriek tomu, že Rakúšania majú hráčov aj na nátlakový futbal, Kempes predsa len dáva väčšie šance tímu Argentíny, ktorý vstúpil do šampionátu pohodlným víťazstvo 3:0 nad Alžírskom vďaka hetriku Lionela Messiho. Rakúšania si zasa poradili s Jordáncami 3:1.

Majú inteligentných hráčov


Z toho vyplýva, že víťaz pondelkového súboja bude mať istý postup do vyraďovacej fázy.

"Máme dostatok kvality a skúseností v tíme, takže naši inteligentní hráči by mali vedieť, ako pristúpiť k zápasu a odohrať ho tak, ako je to potrebné," uzavrel Kempes.

Dva góly vo víťaznom finále


Mario Kempes odohral v rokoch 1973 až 1982 za Argentínu 44 zápasov a strelil 20 gólov. Dva z nich vo víťaznom zápase 3:1 po predĺžení proti Holandsku vo finále majstrovstiev sveta 1978 v Buenos Aires. S celkovým počtom šiestich gólov bol vtedajší hráč Valencie najlepším strelcom domáceho majstrovského turnaja.


Zdroj: SITA.sk - Argentínska legenda Kempes varuje pred Rakúšanmi. Ich tréner je otec protipressingu, vraví © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbalová legenda MS vo futbale 2026 Výstraha
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