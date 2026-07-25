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25. júla 2026
Koniec jednej éry, LeBron James opúšťa Lakers, mieri za novou výzvou
Štvornásobný najužitočnejší hráč NBA ukončil pôsobenie v Los Angeles Lakers, kde získal titul v roku 2020. LeBron James bude v ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Štvornásobný najužitočnejší hráč NBA ukončil pôsobenie v Los Angeles Lakers, kde získal titul v roku 2020.
LeBron James bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme Philadelphia 76ers. Štyridsaťjedenročný basketbalista oznámil svoj prestup v piatok a uviedol, že jeho cieľom je pomôcť novému tímu premeniť sa na šampióna NBA.
„Verím, že môžem pomôcť urobiť z Philadelphie 76ers tím schopný vyhrať šampionát a veľmi sa teším, že dodám energiu novej fanúšikovskej základni a začnem túto neuveriteľnú cestu ešte raz naposledy,“ napísal James na sociálnej sieti X.
Štvornásobný najužitočnejší hráč NBA ukončil pôsobenie v Los Angeles Lakers, kde získal titul v roku 2020. Po oznámení odchodu z klubu 30. júna vyvolal množstvo špekulácií o svojej budúcnosti. Podľa jeho agenta Richa Paula podpíše s Philadelphiou dvojročnú zmluvu v hodnote osem miliónov dolárov.
James počas 23-ročnej kariéry získal štyri majstrovské prstene. Miami Heat priviedol k titulom v rokoch 2013 a 2014, Cleveland Cavaliers pomohol k historickému triumfu v roku 2016 a s Lakers oslavoval v roku 2020. Je zároveň najlepším strelcom v histórii NBA.
„Myslel som si, že som skončil, keď sa sezóna skončila. Nebol som pripravený to oznámiť a vedel som, že potrebujem čas na rozhodnutie, ale bol som si takmer istý, že som odohral svoj posledný zápas,“ uviedol James po skončení uplynulej sezóny. Dodal, že musel zistiť, či naďalej miluje basketbal a či chce pokračovať v súťažení o ďalší titul.
Philadelphia v ostatných rokoch patrí medzi pravidelných účastníkov play-off, no od roku 1983 nezískala majstrovský titul. V uplynulých deviatich sezónach postúpila do vyraďovacej časti osemkrát, no nikdy neprekročila hranicu druhého kola. V minulej sezóne ju v tejto fáze vyradil neskorší šampión New York.
James sa v drese 76ers spojí s hviezdnym centrom Joelom Embiidom, rozohrávačom Tyresom Maxeym či ďalšími posilami. Embiid získal cenu MVP v roku 2023, je dvojnásobným najlepším strelcom NBA a sedemnásobným účastníkom Zápasu hviezd, no na titul zatiaľ nedosiahol. S Jamesom bol spoluhráčom v reprezentácii USA, ktorá získala zlato na olympijských hrách v Paríži 2024.
Zdroj: SITA.sk - Koniec jednej éry, LeBron James opúšťa Lakers, mieri za novou výzvou © SITA Všetky práva vyhradené.
LeBron James bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme Philadelphia 76ers. Štyridsaťjedenročný basketbalista oznámil svoj prestup v piatok a uviedol, že jeho cieľom je pomôcť novému tímu premeniť sa na šampióna NBA.
Najužitočnejší hráč NBA
„Verím, že môžem pomôcť urobiť z Philadelphie 76ers tím schopný vyhrať šampionát a veľmi sa teším, že dodám energiu novej fanúšikovskej základni a začnem túto neuveriteľnú cestu ešte raz naposledy,“ napísal James na sociálnej sieti X.
another championship.
I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time.
Thank you LA. Miami I’ll forever love and Northeast Ohio will always home!
????????????????
— LeBron James (@KingJames) July 24, 2026
Štvornásobný najužitočnejší hráč NBA ukončil pôsobenie v Los Angeles Lakers, kde získal titul v roku 2020. Po oznámení odchodu z klubu 30. júna vyvolal množstvo špekulácií o svojej budúcnosti. Podľa jeho agenta Richa Paula podpíše s Philadelphiou dvojročnú zmluvu v hodnote osem miliónov dolárov.
Štyri majstrovské prstene
James počas 23-ročnej kariéry získal štyri majstrovské prstene. Miami Heat priviedol k titulom v rokoch 2013 a 2014, Cleveland Cavaliers pomohol k historickému triumfu v roku 2016 a s Lakers oslavoval v roku 2020. Je zároveň najlepším strelcom v histórii NBA.
„Myslel som si, že som skončil, keď sa sezóna skončila. Nebol som pripravený to oznámiť a vedel som, že potrebujem čas na rozhodnutie, ale bol som si takmer istý, že som odohral svoj posledný zápas,“ uviedol James po skončení uplynulej sezóny. Dodal, že musel zistiť, či naďalej miluje basketbal a či chce pokračovať v súťažení o ďalší titul.
Bez titulu od 1983
Philadelphia v ostatných rokoch patrí medzi pravidelných účastníkov play-off, no od roku 1983 nezískala majstrovský titul. V uplynulých deviatich sezónach postúpila do vyraďovacej časti osemkrát, no nikdy neprekročila hranicu druhého kola. V minulej sezóne ju v tejto fáze vyradil neskorší šampión New York.
James sa v drese 76ers spojí s hviezdnym centrom Joelom Embiidom, rozohrávačom Tyresom Maxeym či ďalšími posilami. Embiid získal cenu MVP v roku 2023, je dvojnásobným najlepším strelcom NBA a sedemnásobným účastníkom Zápasu hviezd, no na titul zatiaľ nedosiahol. S Jamesom bol spoluhráčom v reprezentácii USA, ktorá získala zlato na olympijských hrách v Paríži 2024.
Zdroj: SITA.sk - Koniec jednej éry, LeBron James opúšťa Lakers, mieri za novou výzvou © SITA Všetky práva vyhradené.
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