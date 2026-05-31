 Nedeľa 31.5.2026
 Meniny má Petronela, Petrana
 24hod.sk    Z domova

31. mája 2026

Koniec komunistického funkcionára Marka Čulena v Cíferi, v názve ulice ho nahradí svätý Michal


Tagy: Premenovanie Ulica

Tichá ulica plná zelene, na ktorej je takmer 60 domov, bude pomenovaná po svätom Michalovi. Keď sa po novembri 1989 v mestách a obciach hromadne menili názvy ulíc, ktoré boli pomenované po ...



31.5.2026 (SITA.sk) - Tichá ulica plná zelene, na ktorej je takmer 60 domov, bude pomenovaná po svätom Michalovi.


Keď sa po novembri 1989 v mestách a obciach hromadne menili názvy ulíc, ktoré boli pomenované po komunistických funkcionároch, v Cíferi na Ulicu Marka Čulena zrejme pozabudli. Až teraz poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli o jej premenovaní. Tichá ulica plná zelene, na ktorej je takmer 60 domov, bude pomenovaná po svätom Michalovi.

Výzva od prokurátora


„Na premenovanie ulice nás vyzval prokurátor, ktorý nám listom ozrejmil, že pomenovanie ulíc po predstaviteľoch totalitných režimov je nezákonné. Ak by obec názov ulice nezmenila, pokračoval by v konaní a zmenu názvu ulice by dosiahol súdnou cestou,“ vysvetlil okolnosti premenovania Ulice Marka Čulena na Ulicu sv. Michala starosta Cífera Maroš Sagan.

Svätý Michal je patrónom Cífera, v obci majú Kostol svätého Michala aj Michalské hody. Obecné zastupiteľstvo v Cíferi preto jednohlasne prijalo všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice po svätom Michalovi. Pre jej obyvateľov to znamená, že si budú musieť vybaviť nové doklady. Obec Cífer im už skôr doručila list, v ktorom im okolnosti vysvetlila.

Komunistický funkcionár


Komunistický funkcionár Marek Čulen sa podľa starostu Sagana žiadnym spôsobom o rozvoj Cífera nezaslúžil a ani nie je známe žiadne jeho spojenie s touto najväčšou obcou v okrese Trnava. Ak predsa nejaké je, tak nie veľmi pozitívne.

„Paradoxne práve na tej ulici, ktorej sa premenovanie týka, žili v minulosti tri rodiny maloroľníkov, takzvaných kulakov, ktorí veľmi trpeli počas kolektivizácie, ktorú vo funkcii povereníka pre poľnohospodárstvo tvrdo presadzoval Marek Čulen,“ hovorí starosta Sagan.

Ako príklad spomenul Imricha Morvaya, v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia starostu obce, veliteľa hasičov a zároveň na tú dobu šikovného a moderného roľníka. „Tento pán Morvay bol aj s manželkou v nespravodlivom procese odsúdený na tri, resp. jeden rok väzenia, trest si ako šesťdesiatroční ľudia aj odsedeli. Odsúdení boli aj na zákaz pobytu v Cíferi, nakoniec sa im tento zákaz podarilo prelomiť,“ povedal o dôsledkoch politiky komunistického funkcionára Marka Čulena starosta Sagan.


Podľa Ústavu pamäti národa bol Marek Čulen (1887 – 1957) významný predstaviteľ komunistického režimu na Slovensku, člen Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a poslanec Slovenskej národnej rady. Vo funkcii povereníka poľnohospodárstva organizoval znárodňovanie poľnohospodárskej pôdy. V Bratislave stála v parčíku pri Úrade vlády SR jeho socha. Mesto Bratislava ju v októbri minulého roku odstránilo. V jeho rodnej obci Brodské po novembri 1989 tiež odstránili pamätnú izbu aj sochu Čulena a zrušili aj pomenovanie základnej školy, ktorá niesla jeho meno.




Zdroj: SITA.sk - Koniec komunistického funkcionára Marka Čulena v Cíferi, v názve ulice ho nahradí svätý Michal © SITA Všetky práva vyhradené.

