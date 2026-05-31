 Nedeľa 31.5.2026
 Meniny má Petronela, Petrana
 Z domova

31. mája 2026

Fico kritizuje snahy o uznanie homosexuálnych manželstiev. Nežijeme v normálnej dobe, vyhlásil – VIDEO


Tagy: Homosexuálne manželstvá Premiér Slovenskej republiky

Olej do ohňa podľa Fica prilievajú slovenské homosexuálne páry, ktoré sa zosobášili v zahraničí. Predseda vlády Robert Fico ...



31.5.2026 (SITA.sk) - Olej do ohňa podľa Fica prilievajú slovenské homosexuálne páry, ktoré sa zosobášili v zahraničí.


Predseda vlády Robert Fico kritizuje homosexuálov a chce zakázať homosexuálne manželstvá. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti. Zdôraznil, že nežijeme v normálnej dobe a vyhlásil, že neakceptuje snahy ignorovať obsah novelizovanej ústavy.

„Považujem za veľký úspech, že sme do slovenskej ústavy zaradili definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, existenciu len dvoch pohlaví, muža a ženy a nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným v otázkach národnej identity," povedal premiér.

Európska komisia podľa jeho slov nenávidí suverénne postoje, ktoré nazval aj bariéry progresivizmu, za čo aj perzekvuje. Olej do ohňa podľa Fica prilievajú slovenské homosexuálne páry, ktoré sa zosobášili v zahraničí a žiadajú uznanie manželstva zápisom do slovenskej matriky.

„Vedia, že slovenské právo manželský život osôb rovnakého pohlavia neuznáva. Za normálnych okolností by nebolo treba robiť nič, lebo definícia manželstva v ústave je jasná. Ale nežijeme v normálnej dobe. Preto, aby sme ochránili ústavnú úpravu manželstva, bude potrebné, a to v extrémne krátkom čase, prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu akýmkoľvek dobrodružstvám a pokusom uznať na Slovensku manželstvo, ktoré podľa ústavy ako manželstvo uznané nemôže byť. Nemá to nič spoločné s praktickým životom," vyhlásil premiér.

Doplnil, že rešpektujú menšiny, no ich povinnosťou je chrániť ústavu. Neviem, či to časovo zvládneme, ale bolo by prínosné, pokiaľ by sme úlohu chrániť Ústavu SR v jej definícii manželstva mohli splniť do štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda," uzavrel predseda vlády.


Zdroj: SITA.sk - Fico kritizuje snahy o uznanie homosexuálnych manželstiev. Nežijeme v normálnej dobe, vyhlásil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

