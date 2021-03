Koniec Matoviča vo funkcii premiéra považuje Eštok z racionálneho hľadiska za hotovú vec

Komunikácia smerom k verejnosti

Menšinová vláda by bola nefunkčná

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prípadné odstúpenie Igora Matoviča OĽaNO ) z premiérskeho postu povedie k presunu konfliktu na pôdu Národnej rady SR a najmä na koaličnú radu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Rozdiel môže byť podľa neho v tom, že rokovania koaličnej rady sa dejú za zatvorenými dverami.„Ak by vzájomné nezhody nepresakovali na verejnosť a boli by striktne dodržiavané dohody, tak by to fungovať mohlo. Viacerí predsedovia koaličných strán však ukázali, že takúto politickú vyzretosť u nich hľadáme márne. Preto je pravdepodobnejšie, že by takýto prístup bol len oddialením nevyhnutného,” ozrejmil Eštok.Za druhú zmenu označil komunikáciu smerom k verejnosti zo strany nového perspektívneho premiéra.„Súčasný predseda vlády práve touto komunikáciou dostal vládnu koalíciu a dôveru verejnosti k štátnym inštitúciám a nariadeniam do súčasného neblahého stavu. Nech by bol novým premiérom ktokoľvek, v tejto veci už nemá viac čo pokaziť,” myslí si politológ.Koniec Igora Matoviča vo funkcii premiéra považuje z racionálneho hľadiska za „hotovú vec”. „To ale nehovorí nič o tom, či sa Igor Matovič a poslanci hnutia OĽaNO zachovajú racionálne. Ak sa predseda vlády rozhodne s podporou svojho hnutia na tomto poste zotrvať, strany SaS a Za ľudí musia dostať svojmu slovu a z vlády odísť, ak chcú pomýšľať na svoju politickú budúcnosť,” vysvetlil Eštok.Premiér by sa tak podľa jeho slov stal predsedom menšinovej vlády, „ktorá si vyžaduje ešte viac tých vlastností, ktorými Igor Matovič nedisponuje”. Politológ spomenul disciplínu, zdržanlivosť, strategické myslenie, schopnosť rokovať a vyrokovať dohody či ochotu robiť kompromisné rozhodnutia.„Inak povedané, menšinová vláda by bola pod jeho vedením nefunkčnou. Ak koaličné strany nechcú predčasné voľby, vládna rošáda na ministerských postoch a aj na pozícii premiéra je jediná možnosť, ako získať aspoň šancu na ďalšie vládnutie,” uzavrel Eštok.Koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí vyzvali Igora Matoviča na odchod z funkcie premiéra. V opačnom prípade sú ochotné opustiť vládnu koalíciu. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v pondelok 15. marca po rokovaní poslaneckého klubu zdôraznilo, že stojí za premiérom. Matovič sa k situácii v koalícii už niekoľko dní nevyjadril. V utorok má o nej rokovať u prezidentky Zuzany Čaputovej či na poslaneckom klube strany Za ľudí.