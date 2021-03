Slováci vykorisťovali vo Veľkej Británii vlastných, obchodníkov s ľuďmi dolapila polícia

Bez možnosti voľného pohybu

Páchateľom hrozí doživotie

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný vyšetrovací tím Tenycape rozložil organizovanú skupinu páchateľov, ktorá sa mala podieľať na obchodovaní s ľuďmi formou nútenej práce vo Veľkej Británii. Zadržaní a obvinení boli ôsmi občania Slovenskej republiky vo veku od 18 do 53 rokov pochádzajúci z Krompách, v súčasnosti žijúci vo Veľkej Británii.Ako informuje polícia vo svojom profile na sociálnej sieti, vyšetrovanie preukázalo, že mali vykorisťovať minimálne osem ľudí, a to päť mužov a tri ženy vo veku od 23 do 30 rokov. Na akcii sa podieľali príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície spolu s políciou Staffordshire pod záštitou Európskej inštitúcie Eurojust.Trestná činnosť mala byť páchaná v rokoch 2016 až 2020. „Poškodené osoby, ktoré boli v zraniteľnom postavení, zlej sociálnej a finančnej situácii, mali byť zlákané a prepravené na nútenú prácu v rôznych odvetviach (napríklad mäso výroba, stavebníctvo) z Krompách do Anglicka, do mesta v okrese Staffordshire,“ objasnila polícia.Spresnila, že obete mali byť ubytované vo veľmi skromných podmienkach. Mali im byť odobraté osobné doklady, nemohli sa voľne pohybovať, mali byť neustále pod dohľadom, bez nároku na oddych museli neustále pracovať bez pracovných zmlúv viac ako 12 hodín denne počas celého kalendárneho týždňaPolícia dodala, že celý príjem z pracovnej činnosti museli odovzdávať aj s prídavkami na deti, ktoré boli spolu s nimi prevezené do Anglicka.„Doposiaľ preukázaná výška finančných prostriedkov, o ktorú sa mali dnes už obvinení obohatiť, predstavuje približne 178 300 libier (208-tisíc eur). Niektorí členovia tejto organizovanej skupiny za porušenie zákona o modernom otroctve, krádeže a príjmoch z trestnej činnosti môžu byť odsúdení až k doživotnému trestu odňatia slobody,“ uviedla polícia. Súdne pojednávanie s obvinenými bude vo Veľkej Británii.