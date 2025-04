Koniec podpory Windows 10 je za dverami. Vyriešte upgrade skôr, ako bude neskoro

Stále najrozšírenejší

Čas na riešenie čoskoro vyprší

30.4.2025 (SITA.sk) -Čo vlastne znamená ukončenie podpory Windows 10? Stručná odpoveď znie, že tvorca systému prestane od 14. októbra poskytovať priebežné aktualizácie a bezpečnostné záplaty, bez ktorých bude systém zraniteľný voči novým typom kybernetických útokov, malvéru a iným bezpečnostným hrozbám. Pre jednotlivcov, ale najmä pre firmy, preto môže mať používanie systému po skončení podpory ďalekosiahle dôsledky."Bez aktualizácií a bezpečnostných záplat hrozí vysoké riziko straty údajov, narušenia ochrany osobných údajov a rastu nákladov na riešenie bezpečnostných incidentov," vysvetľujeNapriek blížiacemu sa koncu podpory je Windows 10 na Slovensku stále najrozšírenejším systémom, používa ho takmer polovica počítačov. A hoci ich podiel dlhodobo klesá, v slovenských firmách sú stále státisíce zariadení, ktoré v októbri prídu o ochranu.Dobrou správou je, že vo väčšine prípadov môžete na systém Windows 11 prejsť bezplatne. Stačí, ak vaše existujúce zariadenie spĺňa minimálne hardvérové požiadavky nového systému. Práve minimálne požiadavky sú však často kameňom úrazu."Operačný systém Windows 11 kladie väčší dôraz na bezpečnosť, a preto si vyžaduje špeciálny čip vo všetkých zariadeniach, ktorý sa stará o celkovú bezpečnosť a integritu systému. Nie všetky existujúce počítače s Windows 10 ho však majú, čo znamená, že v niektorých prípadoch – a nie je ich práve málo – bude potrebné vykonať upgrade kúpou nového hardvéru," upozorňujePodľa nej môžu podniky nákup nového zariadenia využiť aj ako príležitosť na maximalizáciu efektivity práce. Súčasťou Windows 11 je totiž okrem iného nástroj Microsoft Copilot, ktorý integruje umelú inteligenciu priamo do prostredia operačného systému. Veľký prínos pre firemných používateľov ponúkne aj v rámci balíka kancelárskych aplikácií Microsoft 365. V prípade dokumentov a e-mailov zhrnie všetko dôležité a pripraví návrhy textov, v PowerPointe pomôže s tvorbou prezentácií a v Exceli spracuje analýzu a vizualizáciu dát.Máte prehľad o tom, ako vás ukončenie podpory Windows 10 ovplyvní? Ak nie, určite sa oplatí neleniť a čo najskôr si zistiť, ktorým z vašich počítačov bude stačiť upgrade a ktoré bude naopak nutné vymeniť. Napokon, výmena hardvéru zvyčajne nie je šprint, ale skôr beh na dlhú trať. Do 14. októbra zostáva už len niekoľko mesiacov a času naozaj nie je nazvyš."Čím skôr začnete tento problém riešiť, tým viac starostí si ušetríte. Koniec podpory Windows 10 je totiž globálnou udalosťou, ktorá sa týka stoviek miliónov zariadení na celom svete. Dá sa teda očakávať, že dopyt po nových počítačoch počas celého roka výrazne porastie a nikto zatiaľ nevie, ako ho výrobcovia zvládnu pokryť. Preto je lepšie sa do upgradu pustiť čo najskôr. Veď koniec-koncov platí, že kto je pripravený, toho nič neprekvapí," dodáva