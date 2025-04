Vodiace psy dnes majú sviatok. Podporte ich aj vy a zlepšite život nevidiacim a slabozrakým

Psi na život v špeciálnom postroji

Štvornohé oči pomáhajú aj vďaka vám

30.4.2025 (SITA.sk) -Vodiaci pes doslova vodí tam, kam to nevidiaci človek potrebuje. Na spoločnej ceste má dvojica úlohy spravodlivo rozdelené. Človek musí vedieť, kam sa chce dostať a ako – musí teda poznať približnú mapu cesty s orientačnými bodmi. Na základe nej potom zadáva vodiacemu psovi povely. Pes je zodpovedný za to, aby jednotlivé orientačné body našiel a na trase upozornil na všetky prekážky, alebo ich bezpečne obišiel. Prekonanie stabilných prekážok ako rozbitý chodník či schody nepredstavujú veľkú záťaž, keďže o nich dvojica vie. Horšie to je s prekážkami, ktoré sa na známej trase objavia neočakávane, ako napríklad zaparkované auto či tabuľa pred reštauráciou, ale aj pohyblivé prekvapenia ako pohybujúci sa ľudia, kočíky či kolobežky. V takom prípade má každý z dvojice presné úlohy, aby sa spoločne vyhli potenciálnemu nebezpečenstvu. Náročnú kariéru vodiaceho psa zvládnu len ľahko ovládateľní, nebojácni, sebavedomí, no zároveň pokojní jedinci.Občianske združenie Psi na život so svojím kľúčovým partnerom – Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) – pripravujú psy na to, aby vstúpili do života človeka so zrakovým postihnutím a stali sa jeho priateľom a pomocníkom. "Našou misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Vďaka vodiacemu psovi sa nevidiaci človek pri presunoch stáva takmer úplne nezávislým od pomoci vidiacich osôb, efektívnejšie a samostatnejšie sa zapája do života, je aktívnejší na pracovnom trhu i vo voľnom čase. Štvornohý pomocník tiež pomáha pri nadväzovaní sociálnych kontaktov, poskytuje emočnú podporu, pocit bezpečia a stability. Pomáha človeku s rastom sebadôvery a zvyšuje možnosti sebarealizácie," vysvetlila Katarína Kubišová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa o. z. Psi na život.Pomocnú ruku pri výchove vodiaceho psa sa rozhodla podať aj spoločnosť BILLA so svojím občianskym združením BILLA ľuďom. "Po pozitívnej skúsenosti z minulosti, keď sme už úspešne podporili výcvik vodiaceho psa, sme sa rozhodli ísť do toho znovu. Preto sa veľmi tešíme, že v našej BILLA rodine môžeme privítať novú členku, Clever von BILLA, nad ktorej výcvikom sme prevzali patronát. Pevne dúfame, že po absolvovaní výcviku sa pre niekoho stane nenahraditeľným pomocníkom na celý život," povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka v BILLA Slovensko.Neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým znevýhodnením už viac ako 20 rokov podporuje aj verejnosť, a to prostredníctvom zbierky organizovanej ÚNSS, ktorá dostala symbolický názov Štvornohé oči. Výnos zo zbierky slúži na podporu výcviku vodiacich psov a s ním súvisiacich aktivít, ako sú poradenstvo pre záujemcov, žiadateľov alebo majiteľov vodiacich psov, organizovanie a realizácia vzdelávacích, osvetových, propagačných aktivít komunikujúcich tému výcviku vodiacich psov, ale aj rozvoj zručností a podmienok potrebných na prácu s vodiacim psom. Myšlienka takejto podpory sa zapáčila aj spoločnosti BILLA, a preto je od spustenia zbierky jej verným partnerom."Dlhé roky sa snažíme podporovať komunitu nevidiacich a slabozrakých. Ako rodinne orientovaná spoločnosť sa venujeme aj prevencii a starostlivosti o detský zrak. Historicky však naša spolupráca s ÚNSS začala práve podporou zbierky Štvornohé oči. Zákazníci si za tie roky už zvykli, že môžu dobrovoľne prispieť prostredníctvom špeciálnych pokladníc – makiet vodiaceho psa s dvomi šteniatkami. V predajniach BILLA je umiestnených až 65 takýchto pokladníc, pričom výnos z verejnej zbierky Štvornohé oči slúži na podporu výcviku vodiacich psov. Ak si pri vašom najbližšom nákupe v predajni BILLA všimnete maketu vodiaceho psa, budete vedieť, čo symbolizuje a ako veľmi pomáha. A vy môžete spolu s ňou," vysvetlila Jana Gregorovičová.Informačný servis